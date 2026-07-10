Bán kết World Cup 2026 có thể trở thành "EURO thu nhỏ"

Rạng sáng 10/7, ĐT Pháp đánh bại Morocco 2-0 để trở thành đội tuyển đầu tiên giành quyền vào bán kết World Cup 2026. Chiến thắng này của Les Bleus khiến kịch bản 4 đội bóng tham dự bán kết World Cup 2026 đang dần trở thành hiện thực.

Ảnh: Reuters.

Trong 3 cặp đấu tứ kết còn lại, có đến 2 cặp là màn so tài riêng của các đội châu Âu (Anh vs Na Uy và Tây Ban Nha vs Bỉ). Do đó tính đến thời điểm hiện tại, đã chắc chắn có 3 đội châu Âu vào đến bán kết World Cup 2026 dù vòng tứ kết mới trải qua 1 trận đấu.

Đội bóng duy nhất ngoài châu Âu vẫn đang thi đấu ở World Cup 2026 là ĐKVĐ Argentina. Messi và các đồng đội sẽ thi đấu trận tứ kết cuối cùng của giải vào 8h ngày 12/7 gặp Thụy Sĩ.

Nếu Argentina thua trong trận đấu này, bán kết World Cup 2026 sẽ chính thức trở thành "EURO thu nhỏ" với 4 đội bóng tham dự đều đến từ châu Âu.

Xét trên hành trình khó khăn của Argentina ở vòng 32 đội và vòng 16 đội, việc đại diện Nam Mỹ để thua Thụy Sĩ là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Lần gần nhất bán kết World Cup là "chuyện riêng" của châu Âu xảy ra năm 2018. Khi đó, 4 đội vào bán kết là Anh, Bỉ, Pháp, Croatia.