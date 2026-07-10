Morocco có thể đánh bại Pháp ở World Cup 2030

Rạng sáng nay (10/7), Morocco đã không thể tạo nên bất ngờ khi thua 0-2 trước tuyển Pháp ở tứ kết World Cup 2026. Đây là trận thua tâm phục khẩu phục của đại diện châu Phi trước ứng viên số 1 cho chức vô địch.

Chia sẻ với truyền thông sau trận thua Pháp, HLV Mohamed Ouahbi của Morocco cho biết: “Tôi nói với các cầu thủ hãy ngẩng cao đầu vì tất cả đã cống hiến hết mình. Tuy nhiên, chúng tôi cần nhìn lại toàn bộ chặng đường, phải tự đánh giá và nhìn nhận những thiếu sót nếu muốn tiến bộ hơn nữa”.

HLV Mohamed Ouahbi thừa nhận Morocco đã thua tâm phục khẩu phục trước Pháp. (Ảnh: Reuters).

Ở trận tứ kết, Morocco lép vế trước Pháp trong phần lớn thời gian thi đấu và gần như không tạo ra nhiều cơ hội đáng kể về phía khung thành đối phương. Theo HLV Ouahbi, đội bóng của ông gặp rất nhiều khó khăn trước khả năng kiểm soát bóng và tổ chức tấn công của Les Bleus.

HLV Mohamed Ouahbi phân tích: “Hiệp một đặc biệt rất khó khăn. Pháp kiểm soát bóng vượt trội, khai thác hiệu quả hai biên lẫn khu vực trung lộ. Khi có bóng, chúng tôi chuyển đổi trạng thái không tốt, buộc phải di chuyển rất nhiều và điều đó giúp đối thủ chơi trong trạng thái thoải mái.

Chúng tôi phải thừa nhận Pháp là một đội bóng rất mạnh. Họ sở hữu những cầu thủ xuất sắc và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Trong khi đó, Morocco thiếu ý tưởng, thiếu sự tươi mới khi cầm bóng. Chúng tôi phải chấp nhận thất bại này”.

Mặc dù thua trận, nhưng HLV Mohamed Ouahbi vẫn lạc quan, ông cho rằng: “Chúng tôi tin mình có thể cạnh tranh với những đội tuyển hàng đầu, nhưng cần làm việc chăm chỉ hơn nữa. Hôm nay Pháp mạnh hơn, song tôi tin Morocco sẽ còn phát triển và biết đâu bốn năm nữa chúng tôi có thể loại chính họ”.

Morocco sẽ đồng đăng cai World Cup 2030 cùng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. HLV Mohamed Ouahbi kỳ vọng đây sẽ là động lực để bóng đá nước này tiếp tục vươn tầm.

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