Cản phá 11m của Mbappe, thủ môn Bounou đi vào lịch sử World Cup

Rạng sáng nay (10/7), Pháp đánh bại Morocco 2-0 để giành quyền vào bán kết World Cup 2026 nhưng trận đấu tại Boston không chỉ được nhớ đến bởi chiến thắng của Les Bleus mà còn chứng kiến hàng loạt cột mốc lịch sử được thiết lập, đặc biệt là màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Yassine Bounou.

Dù không thể giúp Morocco tạo nên bất ngờ, nhưng thủ môn Bounou vẫn đi vào lịch sử World Cup khi cản phá thành công quả phạt đền của Kylian Mbappe. Theo thống kê của Opta, thủ môn 35 tuổi đã có 4 lần cản phá phạt đền tại các VCK World Cup (bao gồm loạt luân lưu), cân bằng kỷ lục nhiều pha cứu thua trên chấm 11 m nhất lịch sử giải đấu (tính từ năm 1966).

Thủ môn Bounou đi vào lịch sử World Cup sau khi cản phá thành công quả 11m của Mbappe. (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, trong 9 quả phạt đền phải đối mặt ở World Cup, Bounou chỉ để lọt lưới 2 lần, cản phá thành công 4 lần, còn 3 cú sút khác đi không trúng đích - một hiệu suất hiếm có trong lịch sử giải đấu.

Trong khi đó, Mbappe tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo sau khi đá hỏng phạt đền. Tiền đạo người Pháp nâng thành tích lên 8 bàn thắng tại World Cup 2026, san bằng Lionel Messi trong cuộc đua Vua phá lưới.

Ngoài ra, Mbappe cũng cán mốc 20 bàn thắng tại các kỳ World Cup, trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử chạm cột mốc này, chỉ còn kém kỷ lục 21 bàn của Messi đúng một pha lập công.

Ngôi sao của Real Madrid cũng là cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 có 10 lần trở lên tham gia trực tiếp vào bàn thắng ở hai kỳ World Cup khác nhau. Riêng tại World Cup 2026, Mbappe đã góp dấu giày vào 11 bàn thắng (8 bàn, 3 kiến tạo) - thành tích cao nhất của một cầu thủ kể từ huyền thoại Gerd Müller tại World Cup 1970.

Sau trận thắng Morocco, HLV Didier Deschamps cũng đi vào lịch sử khi trở thành HLV đầu tiên giành 20 chiến thắng tại các VCK World Cup. Pháp cũng có lần thứ 8 góp mặt ở bán kết World Cup, cân bằng thành tích của Brazil và chỉ còn kém kỷ lục 12 lần của Đức.