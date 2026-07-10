Nhận định Tây Ban Nha vs Bỉ tứ kết World Cup 2026: Yamal khẳng định giá trị?

Vào lúc 2h rạng sáng 11/7 theo giờ Việt Nam, trận tứ kết thứ 2 của World Cup 2026 sẽ diễn ra trên sân SoFi ở Inglewood, Los Angeles, California (Mỹ) giữa 2 đội Tây Ban Nha và Bỉ.

Ảnh: Reuters.

Để có mặt ở trận đấu này, Tây Ban Nha đã nhẹ nhàng đánh bại Bồ Đào Nha 1-0 ở vòng 16 đội trong khi các cầu thủ Bỉ có chiến thắng thuyết phục 4-1 trước chủ nhà Mỹ.

Xét về thực lực cũng như phong độ ở các trận đã qua tại giải năm nay, Tây Ban Nha rõ ràng được đánh giá cao hơn hẳn Bỉ. Xét về lịch sử đối đầu, Tây Ban Nha hoàn toàn áp đảo Bỉ với 6 chiến thắng và 1 trận hòa sau 7 lần gặp nhau. Tây Ban Nha sở hữu thống kê đáng nể khi ghi tới 16 bàn và chỉ để lọt lưới 3 lần.

Phong độ hiện tại cũng đang ủng hộ Tây Ban Nha với chuỗi bất bại và hàng thủ cực kỳ chắc chắn. Sau 6 trận, Tây Ban Nha chỉ thủng lưới 1 lần và giữ sạch lưới tới 5 trận, đạt hiệu suất điểm số rất cao.

Trong đội hình của Tây Ban Nha hiện tại cũng đang có nhiều nhân tố chất lượng hơn. Lamine Yamal dù chưa đóng góp quá nhiều về số bàn thắng như kỳ vọng nhưng đã chơi ngày càng tốt dần lên sau những trận đầu tiên vất vả vì chấn thương. Cầu thủ 19 tuổi này hứa hẹn sẽ là điểm nổ để giúp Tây Ban Nha vượt qua Bỉ trong trận đấu sắp tới. Ngoài ra, những quân bài dự bị như Merino và Ferran Torres cũng sẵn sàng tạo khác biệt.

Bên kia chiến tuyến, Bỉ lại thể hiện sức mạnh tấn công đáng gờm với 17 bàn thắng sau 6 trận. Tuy nhiên, việc để thủng lưới 5 bàn và hòa tới 3 trận cho thấy Quỷ đỏ vẫn thiếu sự ổn định cần thiết.

Thực tế, những nhân tố tên tuổi nhất của Bỉ ở kỳ World Cup năm nay như De Bruyne, Lukaku hay Castagne đều đã lớn tuổi và khả năng họ có thể duy trì phong độ cao trong cả trận là một thách thức không nhỏ.

Ảnh: Reuters.

Bên cạnh đó, những cầu thủ còn trẻ tuổi như Nathan Ngoy, Jérémy Doku, De Ketelaere không phải lúc nào cũng thi đấu tốt. Do đó, HLV Rudi Garcia sẽ phải có những sự điều chỉnh, xoay tua hợp lý nhân sự mới có thể mong giúp ĐT Bỉ gây ra được khó khăn cho Tây Ban Nha.

Cuộc so tài giữa hai đội hứa hẹn rất cân bằng giữa công và thủ. Tây Ban Nha có thể nhỉnh hơn về lịch sử và sự ổn định, nhưng Bỉ đủ khả năng tạo bất ngờ nếu tận dụng tốt cơ hội.

Trận đấu Tây Ban Nha vs Bỉ tứ kết World Cup 2026 diễn ra lúc 2h rạng sáng 11/7 theo giờ Việt Nam. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.