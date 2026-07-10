Mbappe và Messi tạo nên kỷ lục khó tin ở sân chơi World Cup

Rạng sáng nay (10/7), đội tuyển Pháp giành chiến thắng 2-0 trước Morocco để ghi tên mình vào bán kết World Cup 2026. Tâm điểm của trận đấu tiếp tục là Kylian Mbappe, người ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn dù sút hỏng phạt đền, qua đó tiếp tục cuộc đua Vua phá lưới với Lionel Messi.

Mbappe mở tỷ số bằng cú cứa lòng đẹp mắt ở phút 60 trước khi kiến tạo để Ousmane Dembele ấn định chiến thắng ở phút 66. Tiền đạo người Pháp đã nâng thành tích lên 8 bàn thắng, cân bằng Messi trong cuộc đua Chiếc giày Vàng World Cup 2026. Đồng thời, anh sở hữu 20 bàn thắng tại các kỳ World Cup, chỉ còn kém kỷ lục 21 bàn của Messi đúng một pha lập công.

Mbappe tiếp tục tỏa sáng giúp Pháp giành chiến thắng.

Theo thống kê của Opta, World Cup 2026 trở thành kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có hai cầu thủ cùng ghi từ 8 bàn trở lên (Mbappe và Messi). Ngôi sao của Real Madrid cũng là cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 có 10 lần trở lên tham gia trực tiếp vào bàn thắng ở hai kỳ World Cup khác nhau.

Riêng tại World Cup 2026, Mbappe đã đóng góp 8 bàn thắng và 3 kiến tạo (11 lần tham gia bàn thắng) - thành tích cao nhất của một cầu thủ kể từ Gerd Müller tại World Cup 1970 (10 bàn, 3 kiến tạo).

Chiến thắng này còn giúp HLV Didier Deschamps lập kỷ lục trở thành nhà cầm quân đầu tiên đạt 20 chiến thắng tại các VCK World Cup, đồng thời cân bằng cột mốc 25 trận dẫn dắt của huyền thoại Helmut Schön. Pháp cũng có lần thứ 8 góp mặt ở bán kết World Cup, cân bằng thành tích của Brazil và chỉ còn kém Đức (12 lần).

Ở chiều ngược lại, thủ môn Yassine Bounou tiếp tục gây ấn tượng khi cản phá thành công quả phạt đền của Mbappe. Anh đã có 4 pha cứu thua trên chấm 11 m tại World Cup (bao gồm luân lưu), cân bằng kỷ lục nhiều lần cản phá phạt đền nhất trong lịch sử giải đấu kể từ năm 1966. Tuy nhiên, nỗ lực của Bounou không đủ giúp Morocco tránh thất bại thứ hai liên tiếp với tỷ số 0-2 trước Pháp tại World Cup, sau trận bán kết năm 2022.