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Bảng tổng sắp ASIAD 2026 mới nhất: Đoàn Việt Nam sở hữu 20 huy chương

Thứ Tư, 05:45, 30/09/2026
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VOV.VN - Bảng tổng sắp ASIAD 2026 mới nhất: Đoàn Việt Nam sở hữu 20 huy chương các loại và đang tạm xếp thứ 20.

Bảng tổng sắp ASIAD 2026 mới nhất, cập nhật sáng 30/9, Đoàn Việt Nam sở hữu 20 huy chương các loại và đang tạm xếp thứ 20 chung cuộc. 

bang tong sap asiad 2026 moi nhat Doan viet nam so huu 20 huy chuong hinh anh 1

Cụ thể, các VĐV Việt Nam đã giành được 2 HCV, 1 HCB và 17 HCĐ, thông số giúp Đoàn Việt Nam xếp trên 20 đoàn, các đoàn có 1 HCV hoặc chưa có HCV nào. Tính riêng trong khu vực Đông Nam Á, Đoàn Việt Nam xếp sau Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore. 

Ở tốp đầu, đoàn Trung Quốc vẫn hoàn toàn vượt trội với 145 HCV. Chủ nhà Nhật Bản theo ngay sau nhưng mới sở hữu 45 HCV. Trong khi đó, đoàn Hàn Quốc đang tạm thời xếp thứ ba với 24 HCV. 

PV/VOV.VN
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