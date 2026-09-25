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Bảng tổng sắp ASIAD 2026 mới nhất: Đoàn Việt Nam tăng gần gấp đôi số huy chương

Thứ Sáu, 06:09, 25/09/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất tính đến 5h30 sáng 25/9, Đoàn Thể thao Việt Nam có 1 HCV, 1 HCB và 15 HCĐ, đứng hạng 20.

Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất tính đến 5h30 ngày 25/9 (theo giờ Việt Nam), Đoàn Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu với 80 HCV, 30 HCB và 20 HCĐ, tổng cộng 130 huy chương.

Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 20 HCV, 34 HCB và 37 HCĐ. Phía sau lần lượt là Hàn Quốc xếp thứ ba với 10 HCV, 12 HCB và 28 HCĐ. Kazakhstan đứng thứ tư với 8 HCV, 8 HCB và 9 HCĐ. Uzbekistan đứng thứ 5 với 6 HCV, 12 HCB và 8 HCĐ.

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Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 tính đến 5h30 sáng 25/9 theo giờ Việt Nam. (Ảnh: BTC)

Đoàn Thể thao Việt Nam xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 với 1 HCV, 1 HCB và 15 HCĐ. Xếp ngay trước là Singapore ở vị trí thứ 19 với 1 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ và xếp ngay phía sau là Philippines ở vị trí thứ 21 với 1 HCV, 1 HCB, 4 HCĐ.

Đáng chú ý, Đoàn Thể thao Việt Nam đã tăng gần gấp đôi số lượng huy chương sau ngày thi đấu hôm qua (24/9) khi có thêm 1 HCB và 7 HCĐ, qua đó tăng tổng số huy chương từ 9 lên thành 17. Đoàn Thể thao Việt Nam hiện cũng có đủ bộ huy chương vàng, bạc, đồng tại ASIAD 2026.

 

Hoàng Long/VOV.VN
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