Theo lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 25/9, người hâm mộ bóng đá châu Á sẽ hướng sự chú ý của mình tới các trận tứ kết. Vào lúc 12h ngày 25/9, U23 Uzbekistan sẽ so tài với U23 Saudi Arabia.

U23 Uzbekistan là ứng viên hàng đầu cho tấm HCV ASIAD 2026. Do đó, đội bóng này được đánh giá nhỉnh hơn so với U23 Saudi Arabia. Tuy nhiên, đại diện Trung Á cũng không được phép chủ quan, bởi U23 Saudi Arabia hoàn toàn có thể gây bất ngờ.

Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 25/9.

Cũng theo lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 25/9, U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc sẽ so tài vào lúc 17h30 ngày 25/9. Đây là trận đấu mà đại diện Đông Nam Á được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn, khi U23 Hàn Quốc là ứng viên cho chức vô địch.

Mặc dù vậy, U23 Việt Nam đang có tâm lý rất thoải mái khi đã hoàn thành nhiệm vụ ở giải đấu năm nay. Trong thế trận không chịu áp lực, đoàn quân của HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.

Ngoài môn bóng đá nam thì trong ngày hôm nay, môn bóng đá nữ ASIAD 2026 cũng diễn ra các trận đấu ở vòng tứ kết. Đáng chú ý là màn so tài của ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Trung Quốc diễn ra vào lúc 13h hôm nay 25/9.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Trung Quốc cũng như cuộc so tài của U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.