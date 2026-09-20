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Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: Nhật Bản và Thái Lan vào tứ kết

Chủ Nhật, 19:57, 20/09/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: Nhật Bản và Thái Lan vào tứ kết sau những chiến thắng trong ngày thi đấu 20/9.

Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: Nhật Bản và Thái Lan vào tứ kết sau những chiến thắng trong ngày thi đấu 20/9. Cả 2 đội Nhật Bản và Thái Lan đều đã có 6 điểm nhưng chủ nhà Nhật Bản có hiệu số cao hơn (+9) so với +5 của Thái Lan. 

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Trong loạt trận 20/9, Thái Lan thắng Hong Kong (Trung Quốc) 5-1 trong khi Nhật Bản vượt qua Kyrgyzstan 7-0. Điều này khiến lượt trận cuối ở bảng A chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. 

Trong khi đó, các trận đấu ở bảng B hôm nay đều kết thúc với tỷ số 0-0 nên tình hình ở bảng B vẫn còn nhiều diễn biến khó lường trước lượt trận cuối cùng. Với các bảng C và D, sau 2 lượt trận đã xác định được 3 đội giành quyền vào tứ kết là Uzbekistan, Saudi Arabia và Hàn Quốc. 

Lượt trận cuối vòng bảng diễn ra trong các ngày 22 và 23/9 sẽ xác định những đội bóng cuối cùng giành quyền vào tứ kết. Những đội đang còn cạnh tranh vé đi tiếp là 4 đội bóng ở bảng B và Việt Nam/Kuwait ở bảng C. 

PV/VOV.VN
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