ASIAD 2026 ngày thi đấu 20/9: Thể thao Việt Nam giành được 2 HCĐ

Kết thúc ngày thi đấu 20/9 của ASIAD 2026, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Á vận hội lần thứ 20, Đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 2 HCĐ.

Nguyễn Hoàng Minh Tân và Trịnh Gia Nghi (Teqball đôi nam nữ) và Bùi Ngọc Nhi (Karate Kata nữ) là những VĐV đã mang về thành tích trong ngày cho Đoàn Thể thao Việt Nam.

Các VĐV Việt Nam cũng đã ở rất gần tấm HCĐ ở một số nội dung khác của Teqball, Karate hay MMA nhưng cuối cùng đã không thành công.

Ngày mai, các VĐV Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài ở 8 môn với những kỳ vọng có thể giành thêm huy chương.