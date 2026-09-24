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Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất: Đoàn Việt Nam chờ thêm HCV

Thứ Năm, 05:15, 24/09/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất tính đến 5h30 sáng 24/9, Đoàn Thể thao Việt Nam có 1 HCV và 8 HCĐ, đứng hạng 20.

Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất tính đến 5h30 ngày 24/9 (theo giờ Việt Nam), Đoàn Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ASIAD với 48 HCV, 20 HCB và 10 HCĐ, tổng cộng 78 huy chương.

bang tong sap huy chuong asiad 2026 moi nhat Doan viet nam cho them hcv hinh anh 1
bang tong sap huy chuong asiad 2026 moi nhat Doan viet nam cho them hcv hinh anh 2
Cập nhật bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất tính đến 5h30 sáng 24/9.

Chủ nhà Nhật Bản đứng thứ hai với 15 HCV, 25 HCB và 27 HCĐ. Phía sau lần lượt là Hàn Quốc xếp thứ ba với 8 HCV, 8 HCB và 25 HCĐ. Kazakhstan đứng thứ tư với 7 HCV, 4HCB và 8 HCĐ.

Trong khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đang ở vị trí cao nhất khi đứng thứ 5 toàn đoàn với 5 HCV, 3 HCB và 4 HCĐ. Malaysia đứng sau trong khu vực khi xếp thứ 8 toàn đoàn với 3 HCV, 1 HCB và 5 HCĐ. Trong khi đó, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng ở vị trí thứ 20 khi đang có 1 HCV, 8 HCĐ và chưa giành HCB.

PV/VOV.VN
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