English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Dương Thuý Vi giành HCĐ cho đội tuyển wushu Việt Nam tại ASIAD 2026

Thứ Tư, 14:06, 23/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong ngày 23/9, VĐV Dương Thuý Vi giành tấm huy chương thứ hai cho Đoàn Thể thao Việt Nam khi tranh tài ở nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ tại ASIAD 2026.

Trong ngày thi đấu 23/9 tại ASIAD 2026, Dương Thuý Vi bước vào tranh tài ở nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ. Tại phần thi kiếm thuật diễn ra vào buổi sáng, Dương Thuý Vi đứng thứ ba với thành tích 9.703 điểm, bằng với Geraldine Patricia (Indonesia).

duong thuy vi gianh hcD cho doi tuyen wushu viet nam tai asiad 2026 hinh anh 1
Dương Thuý Vi giành HCĐ (Ảnh: Reuters)

Đến phần thi thương thuật, Dương Thuý Vi giữ phong độ ổn định để đứng thứ ba với 9.710 điểm. Chung cuộc sau hai phần thi, Dương Thuý Vi giành HCĐ khi đứng thứ ba với tổng điểm là 19.413.

VĐV người Trung Quốc là Yao Yang giành HCV với tổng điểm 19.546, VĐV Kida Nanoha của chủ nhà Nhật Bản giành HCB với tổng điểm 19.446.

Trước đó, một VĐV wushu khác của Việt Nam là Vũ Văn Tuấn không giành được huy chương khi tranh tài ở nội dung đao thuật và côn thuật nam. Như vậy, cả hai VĐV wushu taolu của Đoàn Thể thao Việt Nam đã kết thúc phần thi trong ngày 23/9 tại ASIAD 2026.

Chiều nay 23/9, Đoàn Thể thao Việt Nam được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ với những tấm huy chương đến từ wushu tán thủ. Bốn VĐV Việt Nam gồm Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Đinh Văn Tâm, Hứa Văn Đoàn và Nguyễn Khắc Kiên sẽ tranh tài ở bán kết nội dung đối kháng.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 23/9: U23 Trung Quốc vào tứ kết
Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 23/9: U23 Trung Quốc vào tứ kết

VOV.VN - Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 23/9: U23 Trung Quốc vào tứ kết cùng U23 Triều Tiên sau loạt trận cuối cùng của bảng B.

Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 23/9: U23 Trung Quốc vào tứ kết

Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 23/9: U23 Trung Quốc vào tứ kết

VOV.VN - Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 23/9: U23 Trung Quốc vào tứ kết cùng U23 Triều Tiên sau loạt trận cuối cùng của bảng B.

Lịch thi đấu và trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam quyết vô địch
Lịch thi đấu và trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam quyết vô địch

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Lịch thi đấu và trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam quyết vô địch

Lịch thi đấu và trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026: Việt Nam quyết vô địch

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Thái Lan, Philippines và Pakistan.

U23 Việt Nam đối đầu dàn sao châu Âu của U23 Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 2026
U23 Việt Nam đối đầu dàn sao châu Âu của U23 Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 2026

VOV.VN - U23 Việt Nam đối đầu dàn cầu thủ trở về từ châu Âu của U23 Hàn Quốc ở tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026.

U23 Việt Nam đối đầu dàn sao châu Âu của U23 Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 2026

U23 Việt Nam đối đầu dàn sao châu Âu của U23 Hàn Quốc ở tứ kết ASIAD 2026

VOV.VN - U23 Việt Nam đối đầu dàn cầu thủ trở về từ châu Âu của U23 Hàn Quốc ở tứ kết bóng đá nam ASIAD 2026.

Rowing Việt Nam gặp thử thách bất ngờ tại ASIAD 2026
Rowing Việt Nam gặp thử thách bất ngờ tại ASIAD 2026

VOV.VN - Rowing Việt Nam đối mặt với bất lợi khi lịch thi đấu ASIAD 2026 bị dồn từ 5 ngày xuống 2 ngày.

Rowing Việt Nam gặp thử thách bất ngờ tại ASIAD 2026

Rowing Việt Nam gặp thử thách bất ngờ tại ASIAD 2026

VOV.VN - Rowing Việt Nam đối mặt với bất lợi khi lịch thi đấu ASIAD 2026 bị dồn từ 5 ngày xuống 2 ngày.

Nhập môn Pickleball: Cách tạo nhịp khi Dink tại khu vực Bếp
Nhập môn Pickleball: Cách tạo nhịp khi Dink tại khu vực Bếp

VOV.VN - Hướng dẫn cách tạo nhịp Dink trong Pickleball qua những phân tích đơn giản, dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là các phương pháp tập luyện hiệu quả giúp người chơi kiểm soát nhịp độ, đa dạng hóa lối chơi và làm chủ khu vực bếp khi thi đấu.

Nhập môn Pickleball: Cách tạo nhịp khi Dink tại khu vực Bếp

Nhập môn Pickleball: Cách tạo nhịp khi Dink tại khu vực Bếp

VOV.VN - Hướng dẫn cách tạo nhịp Dink trong Pickleball qua những phân tích đơn giản, dễ hiểu từ Huy Mê Pick. Bên cạnh đó là các phương pháp tập luyện hiệu quả giúp người chơi kiểm soát nhịp độ, đa dạng hóa lối chơi và làm chủ khu vực bếp khi thi đấu.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế