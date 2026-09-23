Dương Thuý Vi giành HCĐ cho đội tuyển wushu Việt Nam tại ASIAD 2026

Trong ngày thi đấu 23/9 tại ASIAD 2026, Dương Thuý Vi bước vào tranh tài ở nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ. Tại phần thi kiếm thuật diễn ra vào buổi sáng, Dương Thuý Vi đứng thứ ba với thành tích 9.703 điểm, bằng với Geraldine Patricia (Indonesia).

Dương Thuý Vi giành HCĐ (Ảnh: Reuters)

Đến phần thi thương thuật, Dương Thuý Vi giữ phong độ ổn định để đứng thứ ba với 9.710 điểm. Chung cuộc sau hai phần thi, Dương Thuý Vi giành HCĐ khi đứng thứ ba với tổng điểm là 19.413.

VĐV người Trung Quốc là Yao Yang giành HCV với tổng điểm 19.546, VĐV Kida Nanoha của chủ nhà Nhật Bản giành HCB với tổng điểm 19.446.

Trước đó, một VĐV wushu khác của Việt Nam là Vũ Văn Tuấn không giành được huy chương khi tranh tài ở nội dung đao thuật và côn thuật nam. Như vậy, cả hai VĐV wushu taolu của Đoàn Thể thao Việt Nam đã kết thúc phần thi trong ngày 23/9 tại ASIAD 2026.

Chiều nay 23/9, Đoàn Thể thao Việt Nam được kỳ vọng sẽ bứt phá mạnh mẽ với những tấm huy chương đến từ wushu tán thủ. Bốn VĐV Việt Nam gồm Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Đinh Văn Tâm, Hứa Văn Đoàn và Nguyễn Khắc Kiên sẽ tranh tài ở bán kết nội dung đối kháng.