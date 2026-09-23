ĐT nữ Việt Nam thay đổi khung giờ tập để chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc

Chiều 23/9, ĐT nữ Việt Nam có buổi tập tại sân EXPO’70 (Osaka) để chuẩn bị cho trận tứ kết môn bóng đá nữ ASIAD 2026 gặp ĐT nữ Trung Quốc. Buổi tập được bố trí theo khung giờ sớm nhằm giúp các cầu thủ làm quen với thời gian thi đấu của trận tứ kết.

ĐT nữ Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với ĐT nữ Trung Quốc (Ảnh: VFF)

Thời tiết tại Osaka chiều nay có nắng, nhiệt độ cao hơn so với những ngày trước nhưng các cầu thủ vẫn duy trì sự tập trung và hoàn thành đầy đủ giáo án do ban huấn luyện đề ra.

Buổi tập kéo dài khoảng một giờ với trọng tâm là các nội dung chiến thuật và cách vận hành đội hình trước một đối thủ được đánh giá cao về thể hình, thể lực cũng như kỹ chiến thuật. Ban huấn luyện dành thời gian để các cầu thủ làm quen với những phương án xử lý trong các tình huống khi phải đối đầu với sức ép từ đối thủ mạnh.

Sau 3 trận đấu liên tiếp tại vòng bảng, một số cầu thủ có dấu hiệu quá tải tiếp tục được đội ngũ y tế theo dõi, điều trị và thực hiện các bài tập hồi phục phù hợp. Việc quản lý thể lực được ưu tiên nhằm giúp nhóm cầu thủ này có thêm thời gian hồi phục trước trận tứ kết.

Các cầu thủ còn lại duy trì thể trạng tốt, tích cực tham gia tập luyện và hoàn thành các nội dung theo yêu cầu của ban huấn luyện. Không khí buổi tập diễn ra nghiêm túc, tập trung, với mục tiêu hoàn thiện những phương án cuối cùng trước cuộc đối đầu với ĐT nữ Trung Quốc. Trận tứ kết giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 13h00 ngày 25/9 (theo giờ Việt Nam).