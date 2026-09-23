Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 23/9: U23 Trung Quốc vào tứ kết cùng U23 Triều Tiên sau loạt trận cuối cùng của bảng B.

Ảnh: CFA.

Trước lượt trận cuối của bảng B bóng đá nam ASIAD 2026, U23 Trung Quốc chỉ cần hòa U23 UAE là sẽ giành quyền vào tứ kết. Do đó, thầy trò HLV Puche chủ trương chơi phòng ngự ngay từ đầu với đội hình gồm 5 cầu thủ thường trực bên phần sân nhà.

Điều đó khiến U23 UAE dù cầm bóng nhiều và liên tục tổ chức tấn công nhưng không thể xuyên thủng hệ thống phòng ngự của U23 Trung Quốc. Sau 90 phút thi đấu, U23 Trung Quốc hòa U23 UAE 0-0, kết quả vừa đủ để U23 Trung Quốc vào tứ kết với ngôi nhất bảng B.

Ở trận đấu cùng giờ, U23 Triều Tiên thắng đậm U23 Iran 4-1 để trở thành đội đi tiếp với ngôi nhì bảng B.