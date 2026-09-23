ASIAD 2026 ngày thi đấu 23/9: Bắn súng và wushu đóng góp thêm 5 tấm huy chương

18:00

ASIAD 2026 ngày thi đấu 23/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam kết thúc với điểm nhấn là có thêm 5 tấm huy chương ở các môn bắn súng và wushu.

Tại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, ba VĐV Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thuỳ Trang và Bùi Thuý Thu Thuỷ đã giành HCĐ ở nội dung đồng đội.

Trong môn wushu, VĐV Dương Thuý Vi giành HCĐ ở nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ. Trong môn wushu ở phần thi đối kháng, Nguyễn Thị Thu Thuỷ giành tấm HCĐ nội dung 60kg nữ.

Ngoài ra cũng trong môn wushu ở phần thi đối kháng, hai VĐV khác cũng giành HCĐ là Hứa Văn Đoàn (60kg nam) và Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam).