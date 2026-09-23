ASIAD 2026 ngày thi đấu 23/9: Bắn súng và wushu đóng góp thêm 5 tấm huy chương
VOV.VN - ASIAD 2026 ngày thi đấu 23/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam kết thúc với việc giành thêm 5 tấm huy chương từ các môn bắn súng và wushu.
ASIAD 2026 ngày thi đấu 23/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam kết thúc với việc giành thêm 5 tấm huy chương từ các môn bắn súng và wushu.
Cập nhật huy chương của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 23/9:
HCĐ (5): Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thuỳ Trang và Bùi Thuý Thu Thuỷ (10m súng ngắn hơi nữ đồng đội); Dương Thuý Vi (kiếm thuật và thương thuật nữ); Nguyễn Thị Thu Thuỷ (wushu đối kháng 60kg nữ); Hứa Văn Đoàn (wushu đối kháng 60kg nam); Nguyễn Khắc Kiên (wushu đối kháng 65kg nam).
ASIAD 2026 ngày thi đấu 23/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam kết thúc với điểm nhấn là có thêm 5 tấm huy chương ở các môn bắn súng và wushu.
Tại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, ba VĐV Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thuỳ Trang và Bùi Thuý Thu Thuỷ đã giành HCĐ ở nội dung đồng đội.
Trong môn wushu, VĐV Dương Thuý Vi giành HCĐ ở nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ. Trong môn wushu ở phần thi đối kháng, Nguyễn Thị Thu Thuỷ giành tấm HCĐ nội dung 60kg nữ.
Ngoài ra cũng trong môn wushu ở phần thi đối kháng, hai VĐV khác cũng giành HCĐ là Hứa Văn Đoàn (60kg nam) và Nguyễn Khắc Kiên (65kg nam).
Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 23/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam với việc các VĐV sẽ thi đấu ở 12 môn gồm bóng chuyền bãi biển, bơi lội, bắn súng, cử tạ, đấu kiếm, canoeing, karate, rowing, thể dục dụng cụ, xe đạp, wushu và thể thao điện tử.
Tính đến 20h00 ngày 22/9, Đoàn Thể thao Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 16 với 1 HCV, 3 HCĐ. Ba VĐV Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên đã xuất sắc giành HCV nội dung kata đồng đội biểu diễn nữ môn karate, giúp Đoàn Thể thao Việt Nam có HCV đầu tiên tại đại hội.
Với việc có 4 VĐV vào thi đấu bán kết các nội dung đối kháng trong môn wushu, Đoàn Thể thao Việt Nam ít nhất sẽ có thêm 4 HCĐ trong ngày thi đấu hôm nay.
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Tính đến sáng 23/9, môn bóng đá nam ASIAD 2026 đã xác định được 6 đội giành vé vào tứ kết. Các đội góp mặt gồm U23 Nhật Bản, U23 Thái Lan ở bảng A, U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam ở bảng C và U23 Saudi Arabia cùng U23 Hàn Quốc ở bảng D.
Tại bảng A, U23 Nhật Bản và U23 Thái Lan thể hiện sức mạnh vượt trội khi duy trì thành tích toàn thắng sau các lượt trận đã qua. Ở lượt đấu cuối, hai đội sẽ chạm trán trực tiếp để phân định ngôi nhất nhì trước khi bước vào vòng knock-out.
Trong khi đó, bảng B vẫn chưa ngã ngũ khi cả 4 đội gồm U23 Iran, U23 Trung Quốc, U23 Triều Tiên và U23 UAE đều còn cơ hội đi tiếp. Hiện tại, U23 Iran và U23 Trung Quốc tạm nắm lợi thế với cùng 4 điểm, trong khi hai đội còn lại mới chỉ có 1 điểm.
Ở bảng C, U23 Uzbekistan khẳng định sức mạnh với 3 trận toàn thắng để giành ngôi đầu bảng và vé vào tứ kết. U23 Việt Nam cũng hoàn thành mục tiêu đi tiếp khi đứng nhì bảng với 4 điểm sau 3 lượt trận.
Tại bảng D, U23 Hàn Quốc giành ngôi nhất bảng sau chiến thắng 2-0 trước U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối. Dù nhận thất bại, U23 Saudi Arabia vẫn có vé vào tứ kết với vị trí nhì bảng.
Với các kết quả này, hai cặp đấu tứ kết đã được xác định là U23 Việt Nam gặp U23 Hàn Quốc và U23 Uzbekistan chạm trán U23 Saudi Arabia.
Tại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, Nguyễn Thuỳ Trang vượt qua vòng loại khi đứng ở vị trí thứ 5.
Tại nội dung 400m hỗn hợp nữ, Võ Thị Mỹ Tiên với thành tích 4:50.21 đã vượt qua vòng loại. Chung kết nội dung dự kiến sẽ diễn ra vào 16h15 chiều nay.
Tại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, ba VĐV bắn súng Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thuỳ Trang và Bùi Thuý Thu Thuỷ đã giành huy chương đồng ở nội dung đồng đội. HCV thuộc về các VĐV Trung Quốc, HCB thuộc về đội Hàn Quốc.
Tại nội dung kata đồng đội nam môn karate, ba VĐV Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức và Phạm Trường Giang hụt tấm HCĐ với tỉ số sít sao 2-3 khi tranh tài với VĐV Malaysia.
Bắn súng giành huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam ngày 23/9 ở ASIAD 2026
VOV.VN - Bắn súng giành huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam ngày 23/9 ở ASIAD 2026 khi các VĐV Bùi Thúy Thu Thủy, Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thu Vinh giành HCĐ đồng đội nội dung 10m súng ngắn hơi nữ.
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Thuỳ Trang hoàn thành lượt bắn đầu tiên ở chung kết 10m súng ngắn hơi nữ.
Tại chung kết 10m súng ngắn hơi nữ, Thuỳ Trang dừng bước ở vị trí thứ 6 chung cuộc. VĐV Choo Gaeun (Hàn Quốc) giành HCV với thành tích 246.3 điểm, phá kỷ lục châu Á trước đó thuộc về VĐV Konishi Yukari (Nhật Bản) với thành tích 245.3 điểm. Hai VĐV Shen Yiyao (Trung Quốc) giành HCB và Jiang Ranxin (Trung Quốc) giành HCĐ.
Ba VĐV Bùi Thuý Thu Thủy, Nguyễn Thùy Trang và Trịnh Thu Vinh lên bục nhận HCĐ đồng đội nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Trưởng Đoàn Thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh trao thưởng cho các vận động viên giành huy chương (Ảnh: Gia Cát)
Trong môn wushu, VĐV Vũ Văn Tuấn ở hai nội dung đao thuật và côn thuật nam đứng thứ 8 chung cuộc. Gao Xiaobin (Trung Quốc) giành HCV, Lee Hasung (Hàn Quốc) giành HCB và Ting Clement Su Wei (Malaysia) giành HCĐ.
Trong môn wushu, VĐV Dương Thuý Vi giành HCĐ ở nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ. Yao Yang (Trung Quốc) giành HCV, Kida Nanoha (Nhật Bản) giành HCB.
Trong môn Canoeing, Diệp Thị Hương giành quyền vào chung kết nội dung Canoe 200m đơn nữ. Tại nội dung Canoe 500m đôi nữ, Diệp Thị Hương và Nguyễn Thị Hương giành quyền vào chung kết. Hai VĐV Bùi Mai Hạnh và Hoàng Thị Lâm vào bán kết nội dung 500m Kayak đôi nữ. Tại nội dung 500m Kayak đôi nam, hai VĐV Huỳnh Cao Minh và Nguyễn Minh Tuấn vào bán kết.
Trong môn Rowing, Hồ Thị Duy vào chung kết nội dung thuyền đơn nữ hạng nhẹ, hai VĐV Đinh Thị Hảo và Phạm Thị Huệ vào chung kết nội dung thuyền đôi nữ một mái chèo. Đội tuyển Việt Nam cũng vào chung kết nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo và thuyền bốn nam.
Dương Thuý Vi giành HCĐ cho đội tuyển wushu Việt Nam tại ASIAD 2026
VOV.VN - Trong ngày 23/9, VĐV Dương Thuý Vi giành tấm huy chương thứ hai cho Đoàn Thể thao Việt Nam khi tranh tài ở nội dung kiếm thuật và thương thuật nữ tại ASIAD 2026.
Dương Thuý Vi lên bục nhận huy chương (Ảnh: Reuters)
Trong môn bơi, Võ Thị Mỹ Tiên hoàn thành nội dung 400m hỗn hợp nữ với thứ hạng thứ 5 chung cuộc. VĐV Yu Zidi (Trung Quốc) giành HCV với thành tích 4:28.56, phá kỷ lục ASIAD trước đó thuộc về Ye Shiwen (Trung Quốc) với thành tích 4:32.97 lập nên vào năm 2014. VĐV Ke Wenxi (Trung Quốc) giành HCB, VĐV Narita Mio (Nhật Bản) giành HCĐ.
Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 23/9: U23 Trung Quốc vào tứ kết
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Trong môn cử tạ nội dung 53kg nữ, Nguyễn Hoài Hương hoàn thành phần thi với thành tích 177kg, không giành huy chương. VĐV Kang Hyon Gyong (Triều Tiên) giành HCV, Zhao Jinlan (Trung Quốc) giành HCB và Khambao Surodchana (Thái Lan) giành HCĐ.
Trong môn wushu ở phần thi đối kháng 60kg nữ, Nguyễn Thị Thu Thuỷ để thua ở bán kết trước Zhang Xiaoyu (Trung Quốc) ở bán kết. Thu Thuỷ qua đó giành tấm HCĐ thứ ba cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong hôm nay 23/9.
Trong môn wushu ở phần thi đối kháng 56kg nam, Đinh Văn Tâm vượt qua Sinaga Fereddy (Indonesia) ở bán kết, qua đó vào chung kết để cạnh tranh tấm HCV.
Trong môn wushu ở phần thi đối kháng 60kg nam, Hứa Văn Đoàn để thua Tang Sishuo (Trung Quốc) ở bán kết, qua đó dừng bước với tấm HCĐ.
Trong môn wushu ở phần thi đối kháng 65kg nam, Nguyễn Khắc Kiên để thua Panahigelehkolaei Shoja (Iran) ở bán kết, qua đó dừng bước với tấm HCĐ.
ASIAD 2026 ngày thi đấu 22/9: Karate giành HCV, U23 Việt Nam vào tứ kết
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