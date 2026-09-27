Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất: Việt Nam xếp hạng 21

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất

Ngày 26/9, Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào ngày thi đấu với nhiều nội dung tranh tài tại ASIAD 2026, song không thể giành thêm huy chương. Ở môn cầu lông, Nguyễn Thùy Linh có chiến thắng 2-0 trước Thalita Ramadhani Wiryawan của Indonesia, trong khi Hải Đăng cũng vượt qua Odilzhon Abdurakhimov với tỷ số 2-0 ở nội dung đơn nam. Dù vậy, các tay vợt Việt Nam chưa thể tiến đến những vị trí tranh huy chương trong ngày.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 mới nhất tính đến 5h30 ngày 27/9.

Tại canoeing, Vũ Lê Thiên Hải giành quyền vào chung kết nội dung kayak đơn nam K1 500m, nhưng không thể tạo bất ngờ để mang về huy chương. Bắn cung Việt Nam cũng kết thúc ngày thi đấu với vị trí thứ 9 ở hai nội dung đồng đội gồm cung 3 dây nữ và cung 1 dây nam.

Ở đấu kiếm, đội tuyển Việt Nam dừng bước tại vòng 1/8 nội dung đồng đội kiếm chém nam sau khi thua Uzbekistan 35-45. Trong boxing, Hà Thị Linh thất bại 0-5 trước võ sĩ Uzbekistan ở hạng cân 60kg nữ.

Đội tuyển bóng ném nữ Việt Nam cũng gặp đối thủ mạnh Hàn Quốc và nhận thất bại 18-46. Trên đường chạy, Lê Thị Cẩm Tú thi đấu bán kết 200m nữ, còn Hồ Trọng Mạnh Hùng tranh tài ở chung kết nhảy 3 bước nam.

Khép lại ngày 26/9, Việt Nam không giành thêm huy chương nào. Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn có 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ, đứng thứ 21 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026.