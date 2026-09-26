Trực tiếp ASIAD 2026 hôm nay 26/9: Chờ tin vui từ Việt Nam

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Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 26/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục diễn ra ở nhiều môn. Tuy nhiên, các VĐV Việt Nam được dự báo sẽ đối mặt với một ngày thi đấu khó khăn trong hành trình tìm kiếm thêm huy chương.

Sau khi giành thêm 1 HCĐ từ Canoeing trong ngày 25/9, Đoàn Thể thao Việt Nam hiện có 1 HCV, 1 HCB và 16 HCĐ tại ASIAD 2026. Trong ngày 26/9, những niềm hy vọng đáng chú ý tập trung ở bắn súng, boxing và cầu lông.

Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Dương Hà My tranh tài ở bắn súng

Ở môn bắn súng, Phí Thanh Thảo, Lê Thị Mộng Tuyền và Dương Hà My sẽ bước vào tranh tài ở nội dung 50m súng trường ba tư thế nữ.

Sau khi chưa thể giành huy chương ở nội dung 10m, bộ ba xạ thủ Việt Nam tiếp tục đối mặt với thử thách lớn ở cự ly 50m. Nội dung này đòi hỏi VĐV phải duy trì sự ổn định trong cả ba tư thế quỳ, nằm và đứng.

Lịch thi đấu ASIAD 2026 hôm nay 26/9 của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Mục tiêu của các xạ thủ Việt Nam là đạt thành tích cao nhất ở vòng loại, qua đó cạnh tranh suất vào chung kết và hướng tới nhóm huy chương.

Hà Thị Linh bắt đầu hành trình tại ASIAD 2026

Môn boxing cũng nhận được sự chú ý khi Hà Thị Linh bước vào thi đấu hạng cân 60kg nữ.

Võ sĩ Việt Nam sẽ gặp đối thủ đến từ Uzbekistan ở vòng loại. Đây là trận đấu mở màn cho hành trình thi đấu tại ASIAD 2026 của Hà Thị Linh.

Hà Thị Linh từng giành quyền tham dự Olympic, vì vậy người hâm mộ kỳ vọng võ sĩ Việt Nam có thể tiến sâu ở giải đấu năm nay. Nếu vượt qua vòng đầu tiên, Hà Thị Linh sẽ tiếp tục hướng tới các vòng đấu tiếp theo, với mục tiêu cạnh tranh thành tích cao nhất ở hạng cân 60kg.

Nguyễn Thùy Linh ra quân ở nội dung đơn nữ

Ở môn cầu lông, Nguyễn Thùy Linh sẽ bước vào vòng 1 đơn nữ. Đối thủ của tay vợt Việt Nam là Thalita Ramadhani Wiryawan của Indonesia.

Nguyễn Thùy Linh được kỳ vọng giành chiến thắng trong trận ra quân để tạo đà cho hành trình tại ASIAD 2026. Tay vợt Việt Nam đang hướng tới mục tiêu tiến sâu ở nội dung đơn nữ.

Trước một đối thủ bị đánh giá thấp hơn, Nguyễn Thùy Linh cần duy trì sự tập trung ngay từ những điểm số đầu tiên để tránh những bất ngờ không đáng có.

Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều môn

Ngoài ba môn kể trên, các VĐV Việt Nam còn thi đấu ở Canoeing, điền kinh, bóng ném và bắn cung trong ngày 26/9.

Sau hơn một tuần tranh tài, lịch thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam bước vào giai đoạn quan trọng. Nhiều nội dung đã kết thúc, trong khi các môn còn lại tiếp tục hướng tới những cơ hội cuối cùng để cải thiện thành tích trên bảng tổng sắp huy chương.

Với lực lượng và tương quan ở các nội dung thi đấu ngày 26/9, Đoàn Thể thao Việt Nam được dự báo sẽ trải qua một ngày không dễ dàng trong cuộc đua giành huy chương.