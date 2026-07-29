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Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Malaysia vượt lên trên Thái Lan

Thứ Tư, 05:30, 29/07/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất được chú ý khi ĐT Malaysia có trận thắng trước ĐT Lào.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất được người hâm mộ quan tâm sau khi ĐT Malaysia giành chiến thắng 4-0 trong trận đấu với ĐT Lào. Kết quả này giúp ĐT Malaysia có chiến thắng thứ hai liên tiếp, đồng thời vươn lên dẫn đầu bảng B.

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Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất.

Hiện tại, ĐT Malaysia đang dẫn đầu bảng với 6 điểm sau hai trận, trong khi ĐT Thái Lan mới có 3 điểm. ĐT Thái Lan mới ra sân một trận khi giành chiến thắng 5-0 trước ĐT Lào.

Kết quả này khiến trận đấu giữa hai đội tuyển Thái Lan và Malaysia ở lượt trận thứ ba thu hút sự chú ý lớn. Màn so tài này được đánh giá sẽ quyết định vị trí đầu bảng B. Trận đấu giữa Thái Lan vs Malaysia sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 2/8. 

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
PV/VOV.VN
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