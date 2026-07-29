Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Malaysia vượt lên trên Thái Lan

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất được người hâm mộ quan tâm sau khi ĐT Malaysia giành chiến thắng 4-0 trong trận đấu với ĐT Lào. Kết quả này giúp ĐT Malaysia có chiến thắng thứ hai liên tiếp, đồng thời vươn lên dẫn đầu bảng B.

Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất.

Hiện tại, ĐT Malaysia đang dẫn đầu bảng với 6 điểm sau hai trận, trong khi ĐT Thái Lan mới có 3 điểm. ĐT Thái Lan mới ra sân một trận khi giành chiến thắng 5-0 trước ĐT Lào.

Kết quả này khiến trận đấu giữa hai đội tuyển Thái Lan và Malaysia ở lượt trận thứ ba thu hút sự chú ý lớn. Màn so tài này được đánh giá sẽ quyết định vị trí đầu bảng B. Trận đấu giữa Thái Lan vs Malaysia sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 2/8.

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