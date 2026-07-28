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Chuyển nhượng V-League: Hải Phòng "trói chân" trụ cột giữa biến động lực lượng

Thứ Ba, 17:30, 28/07/2026
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VOV.VN - Chuyển nhượng V-League 2026/2027, CLB Hải Phòng chính thức gia hạn hợp đồng với tiền vệ Nguyễn Hữu Sơn tới năm 2029.

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Tiền vệ Nguyễn Hữu Sơn sẽ tiếp tục gắn bó với CLB Hải Phòng. (Ảnh: CLB)

CLB Hải Phòng thông báo chính thức gia hạn hợp đồng với tiền vệ Nguyễn Hữu Sơn tới năm 2029. Ở những mùa giải gần đây, Nguyễn Hữu Sơn là một trong những cầu thủ thi đấu ổn định nhất của đội bóng đất Cảng.

“Không chỉ là cái tên quen thuộc trong đội hình, Hữu Sơn còn là biểu tượng cho sự bền bỉ, nỗ lực và khát khao chiến đấu trong màu áo đội bóng Đất Cảng. Mùa giải tới, anh được kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng, vừa đóng góp chuyên môn, vừa là điểm tựa dẫn dắt và truyền kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ” – Trang mạng xã hội chính thức của CLB Hải Phòng chia sẻ.

Trong thời gian qua, CLB Hải Phòng đã có hàng loạt biến động về lực lượng trước thềm mùa giải 2026/2027. Đội bóng đất Cảng đã chia tay một loạt trụ cột như trung vệ Nguyễn Nhật Minh, thủ môn Nguyễn Đình Triệu, hậu vệ Nguyễn Trung Hiếu, tiền vệ Triệu Việt Hưng, tiền vệ Bùi Tiến Dụng, tiền đạo Nguyễn Xuân Nam…

Ở chiều ngược lại, Hải Phòng cũng làm mới đội hình khi chiêu mộ nhiều tân binh như Nguyễn Công Phương, Đặng Tuấn Phong, Hồ Viết Đại, Nguyễn Ngọc Tú, Nguyễn Vũ Tín, Nguyễn Thái Học hay Milan Makaric.

Hoàng Long/VOV.VN
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