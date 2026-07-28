Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 28/7: Bại tướng của Việt Nam thắng khó tin

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Philippines sẽ mở màn hành trình tại bảng B ASEAN Cup 2026 bằng cuộc tiếp đón Myanmar trên sân New Clark City vào lúc 17h hôm nay 28/7. Trước trận đấu, HLV Carles Cuadrat tỏ ra tự tin vào khả năng giành kết quả thuận lợi của đội chủ nhà, bất chấp việc ông tiếp tục trao cơ hội cho một tập thể rất trẻ.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết Philippines đã nghiên cứu kỹ đối thủ, đồng thời đánh giá cao những thay đổi mà HLV Jørn Andersen mang đến cho Myanmar. Dù vậy, ông tin rằng đội bóng của mình vẫn có lợi thế từ kinh nghiệm đối đầu trong quá khứ, nhất là sau chiến thắng 5-1 ở trận giao hữu hồi tháng 6, trước khi chiến lược gia người Na Uy tiếp quản Myanmar.

“Chúng tôi đã phân tích rất kỹ đối thủ. HLV mới của Myanmar mang đến một số ý tưởng chiến thuật khác biệt, nhưng phần lớn lực lượng vẫn là những cầu thủ từng gặp chúng tôi trước đây. Vì thế, kinh nghiệm từ trận đấu đó sẽ mang lại giá trị nhất định, dù đây chắc chắn là một thử thách hoàn toàn khác”, HLV Cuadrat chia sẻ.

Trận đấu giữa Philippines vs Myanmar diễn ra vào lúc 17h hôm nay 28/7.

Chiến lược gia 56 tuổi cũng nhấn mạnh Philippines sẽ trình làng đội hình trẻ hơn cả giải giao hữu Tri-Nations vừa qua. Theo ông, sự vắng mặt của nhiều cựu binh khiến tập thể hiện tại thiếu kinh nghiệm hơn, song đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ khẳng định bản thân.

“Ở giải Tri-Nations, chúng tôi còn có những cầu thủ dày dạn như Randy Schneider hay Patrick Reichelt dẫn dắt toàn đội. Lần này, Philippines chỉ còn hai cầu thủ trên 30 tuổi, phần còn lại đều rất trẻ. Đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng, nhưng tôi hài lòng với tinh thần tập luyện cũng như cách các cầu thủ tiếp thu ý tưởng chiến thuật. Chúng tôi hy vọng sẽ mang đến một màn trình diễn tốt”, ông nói.

Lịch sử cũng đang phần nào ủng hộ Philippines. Trong chín lần chạm trán Myanmar tại ASEAN Cup suốt ba thập kỷ qua, đội bóng áo xanh không thua đối thủ kể từ năm 2004. Lần gặp nhau gần nhất ở giải đấu vào năm 2024 khép lại với tỷ số hòa, trong khi chiến thắng 5-1 ở trận giao hữu hồi tháng 6 càng giúp đội chủ nhà thêm tự tin trước màn tái đấu.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Myanmar bước vào trận đấu với áp lực lớn sau thất bại 1-2 trước Malaysia ở lượt trận đầu tiên. Đội bóng của HLV Jørn Andersen cũng phải trải qua hành trình di chuyển dài từ Yangon sang Philippines chỉ ít ngày sau trận ra quân.

Dẫu vậy, nhà cầm quân người Na Uy khẳng định Myanmar sẽ không lấy đó làm lý do để bào chữa. “Chúng tôi hiểu đây sẽ là một trận đấu sân khách rất khó khăn sau chuyến đi dài và một trận đấu tiêu tốn nhiều thể lực cuối tuần qua. Tuy nhiên, toàn đội sẽ cống hiến tất cả những gì mình có để hướng tới kết quả tốt nhất”, ông nhấn mạnh.

HLV Andersen cũng bày tỏ sự tiếc nuối về trận thua Malaysia, cho rằng Myanmar xứng đáng có điểm, thậm chí là chiến thắng, nếu tận dụng tốt những cơ hội tạo ra. “Dựa trên những gì diễn ra trên sân, đáng ra chúng tôi phải là đội giành chiến thắng. Myanmar tạo ra tới tám hoặc chín cơ hội rất rõ ràng nhưng lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Tôi cho rằng các cầu thủ đã chơi tốt, trong khi Malaysia ghi hai bàn có phần may mắn và phòng ngự rất chắc chắn ở cuối trận. Đó là sự khác biệt khiến chúng tôi phải nhận thất bại”, HLV Andersen đánh giá.