Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 28/7: Bại tướng của Việt Nam thắng khó tin
VOV.VN - Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 28/7 chứng kiến bất ngờ lớn khi Myanmar, đội từng để thua tuyển Việt Nam ở trận giao hữu trước thềm giải đấu, giành chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Philippines ngay trên sân khách.
Myanmar tạo nên bất ngờ lớn ở lượt trận thứ hai bảng B ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Philippines với tỷ số 4-1 ngay trên sân khách. Đội bóng vừa để thua tuyển Việt Nam trong trận giao hữu trước thềm giải đấu đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác, chơi hiệu quả ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự để giành chiến thắng thuyết phục.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Myanmar nhập cuộc đầy tự tin với lối chơi pressing tầm cao. Phút 7, từ quả phạt góc bên cánh phải, Kyaw Min Oo tận dụng tình huống bóng bật ra trong vòng cấm để dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho đội khách. Bàn thắng sớm giúp Myanmar càng thi đấu hưng phấn, liên tục tổ chức các pha phản công tốc độ khiến hàng thủ Philippines lúng túng.
Phút 28, Than Paing bứt tốc đón đường chuyền dài trước khi dứt điểm gọn gàng đánh bại thủ môn Kammeraad, nhân đôi cách biệt lên 2-0. Trong khi đó, Philippines nỗ lực vùng lên nhưng gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự chơi kỷ luật của Myanmar. Đội chủ nhà từng được hưởng phạt đền ở phút 33 sau tình huống Gayoso ngã trong vòng cấm, tuy nhiên trọng tài hủy quyết định sau khi tham khảo VAR. Hiệp một khép lại với lợi thế hai bàn dành cho Myanmar.
Bước sang hiệp hai, Philippines đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ và liên tiếp tạo ra sức ép. Mrowka hai lần uy hiếp khung thành Myanmar, trong đó cú sút ở phút 55 đưa bóng dội xà ngang đầy đáng tiếc. Những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 69 khi Gayoso thoát xuống ghi bàn. Sau khi xem lại VAR, trọng tài công nhận bàn thắng, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.
Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Philippines làm được. Trong khoảng 10 phút cuối trận, Myanmar tung ra đòn kết liễu với hai bàn thắng liên tiếp. Phút 82, Win Naing Tun bật cao đánh đầu chuẩn xác sau quả tạt từ cánh phải, nâng tỷ số lên 3-1. Chỉ một phút sau, hàng thủ Philippines tiếp tục mắc sai lầm để Than Paing đánh đầu ghi bàn, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 4-1 cho Myanmar. Với ba điểm giành được ngay trên sân khách giúp Myanmar tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.
Philippines sẽ mở màn hành trình tại bảng B ASEAN Cup 2026 bằng cuộc tiếp đón Myanmar trên sân New Clark City vào lúc 17h hôm nay 28/7. Trước trận đấu, HLV Carles Cuadrat tỏ ra tự tin vào khả năng giành kết quả thuận lợi của đội chủ nhà, bất chấp việc ông tiếp tục trao cơ hội cho một tập thể rất trẻ.
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho biết Philippines đã nghiên cứu kỹ đối thủ, đồng thời đánh giá cao những thay đổi mà HLV Jørn Andersen mang đến cho Myanmar. Dù vậy, ông tin rằng đội bóng của mình vẫn có lợi thế từ kinh nghiệm đối đầu trong quá khứ, nhất là sau chiến thắng 5-1 ở trận giao hữu hồi tháng 6, trước khi chiến lược gia người Na Uy tiếp quản Myanmar.
“Chúng tôi đã phân tích rất kỹ đối thủ. HLV mới của Myanmar mang đến một số ý tưởng chiến thuật khác biệt, nhưng phần lớn lực lượng vẫn là những cầu thủ từng gặp chúng tôi trước đây. Vì thế, kinh nghiệm từ trận đấu đó sẽ mang lại giá trị nhất định, dù đây chắc chắn là một thử thách hoàn toàn khác”, HLV Cuadrat chia sẻ.
Chiến lược gia 56 tuổi cũng nhấn mạnh Philippines sẽ trình làng đội hình trẻ hơn cả giải giao hữu Tri-Nations vừa qua. Theo ông, sự vắng mặt của nhiều cựu binh khiến tập thể hiện tại thiếu kinh nghiệm hơn, song đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ khẳng định bản thân.
“Ở giải Tri-Nations, chúng tôi còn có những cầu thủ dày dạn như Randy Schneider hay Patrick Reichelt dẫn dắt toàn đội. Lần này, Philippines chỉ còn hai cầu thủ trên 30 tuổi, phần còn lại đều rất trẻ. Đây sẽ là bài kiểm tra quan trọng, nhưng tôi hài lòng với tinh thần tập luyện cũng như cách các cầu thủ tiếp thu ý tưởng chiến thuật. Chúng tôi hy vọng sẽ mang đến một màn trình diễn tốt”, ông nói.
Lịch sử cũng đang phần nào ủng hộ Philippines. Trong chín lần chạm trán Myanmar tại ASEAN Cup suốt ba thập kỷ qua, đội bóng áo xanh không thua đối thủ kể từ năm 2004. Lần gặp nhau gần nhất ở giải đấu vào năm 2024 khép lại với tỷ số hòa, trong khi chiến thắng 5-1 ở trận giao hữu hồi tháng 6 càng giúp đội chủ nhà thêm tự tin trước màn tái đấu.
Ở phía bên kia chiến tuyến, Myanmar bước vào trận đấu với áp lực lớn sau thất bại 1-2 trước Malaysia ở lượt trận đầu tiên. Đội bóng của HLV Jørn Andersen cũng phải trải qua hành trình di chuyển dài từ Yangon sang Philippines chỉ ít ngày sau trận ra quân.
Dẫu vậy, nhà cầm quân người Na Uy khẳng định Myanmar sẽ không lấy đó làm lý do để bào chữa. “Chúng tôi hiểu đây sẽ là một trận đấu sân khách rất khó khăn sau chuyến đi dài và một trận đấu tiêu tốn nhiều thể lực cuối tuần qua. Tuy nhiên, toàn đội sẽ cống hiến tất cả những gì mình có để hướng tới kết quả tốt nhất”, ông nhấn mạnh.
HLV Andersen cũng bày tỏ sự tiếc nuối về trận thua Malaysia, cho rằng Myanmar xứng đáng có điểm, thậm chí là chiến thắng, nếu tận dụng tốt những cơ hội tạo ra. “Dựa trên những gì diễn ra trên sân, đáng ra chúng tôi phải là đội giành chiến thắng. Myanmar tạo ra tới tám hoặc chín cơ hội rất rõ ràng nhưng lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Tôi cho rằng các cầu thủ đã chơi tốt, trong khi Malaysia ghi hai bàn có phần may mắn và phòng ngự rất chắc chắn ở cuối trận. Đó là sự khác biệt khiến chúng tôi phải nhận thất bại”, HLV Andersen đánh giá.
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Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: MFF).
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
1': KHÔNG VÀO !!! Myanmar tấn công nhanh bên cánh phải, bóng được căng ngang vào vòng cấm địa cho Than Paing dứt điểm, nhưng thủ môn của đội chủ nhà đã dũng cảm lao ra cứu thua chịu quả phạt góc.
2': PHẠT GÓC !!! Myanmar đá phạt góc bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm địa Philippines, nhưng hàng thủ đội chủ nhà đã hóa giải thành công. Mặt sân đang có những vũng nước do thời tiết không ủng hộ nên đang ảnh hưởng tới hai đội chơi bóng.
5': VIỆT VỊ !!! Myanmar phản công nhanh, bóng được căng ngang cho Than Paing dứt điểm cận thành, nhưng vẫn không thắng được thủ môn Kammeraad. Nếu ghi bàn ở tình huống này thì Myanmar cũng không được công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.
7': VÀO VÀO VÀO !!! Myat Kaung Khant đá phạt góc cho Myanmar bên cánh phải theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm địa để Kyaw Min Oo dứt điểm cận thành, ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
8': Kyaw Min Oo ghi bàn khá may mắn, khi bóng dội xà ngang từ tình huống dứt điểm của đồng đội và đến đúng vị trí của cầu thủ này. Tỉ số là 1-0 cho Myanmar. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Myanmar đang nhập cuộc rất tự tin và thi đấu lấn lướt trước đối thủ.
11': KHÔNG VÀO !!! Mariona đi bóng tốc độ ở trung lộ tới trước vòng cấm địa của Philippines sau đó tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành Myanmar.
12': KHÔNG VÀO !!! Myanmar phản công bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm địa để Lwin Moe Aung đánh đầu, tiếc rằng bóng lại đi cao hơn khung thành của Philippines.
14': KHÔNG ĐƯỢC !!! Myanmar tấn công bên cánh trái, Win Naing Tun đi bóng nỗ lực xuống đáy biên rồi thực hiện đường căng ngang vào trong, nhưng bóng đi hết đường biên ngang. Myanmar đang chơi bóng với tốc độ cao, pressing tầm cao khiến đội chủ nhà gặp rất nhiều khó khăn.
18': NGUY HIỂM !!! Philippines đá phạt góc bên cánh trái, bóng được treo vào vòng cấm địa cắt ngang khung thành Myanmar, nhưng không cầu thủ chủ nhà nào có thể tung ra cú dứt điểm.
23': THẺ VÀNG !!! Hein Zeyar Lin nhận thẻ vàng vì đẩy sau cầu thủ Philippines. Đây là thẻ vàng thứ 3 của trận đấu và thứ 2 của Myanmar từ đầu trận.
24': ĐÁ PHẠT !!! Philippines đá phạt trực tiếp, bóng được treo vào vòng cấm địa để Gayoso đánh đầu ngược, tiếc rằng bóng lại đi chệch khung thành Myanmar.
27': Philippines đang chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng những đợt tấn công của đội chủ nhà vẫn chưa làm khó được hàng phòng ngự của Myanmar.
28': VÀO VÀO VÀO !!! Myanmar phản công thần tốc, bóng được chuyền dài cho Than Paing bứt tốc xâm nhập vòng cấm và dứt điểm gọn gàng đánh bại thủ môn Philippines, ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0.
31': NGUY HIỂM !!! Myanmar lại tấn công bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm địa khiến hàng thủ đội chủ nhà lúng túng trong việc hóa giải.
33': PHẠT ĐỀN !!! Gayoso bị tác động ngã trong vòng cấm địa, trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm 11m cho đội chủ nhà. Các cầu thủ Myanmar đang phản ứng dữ dội vì đó là pha bóng không thực sự rõ ràng. Trọng tài đang phải tham khảo VAR để đưa ra quyết định cuối cùng.
37': VAR TỪ CHỐI 11M !!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định hủy bỏ quyết định phạt đền trước đó.
38': ĐÁNH ĐẦU !!! Lwin Moe Aung đánh đầu từ pha tạt bóng của đồng đội, nhưng cú dứt điểm quá nhẹ nên bị thủ môn đội chủ nhà dễ dàng ôm gọn.
42': ĐÁ PHẠT !!! Philippines đá phạt trực tiếp, bóng được treo vào vòng cấm cho Leddel, nhưng trọng tài xác định cầu thủ này đã rơi vào thế việt vị.
45': ĐÁ PHẠT !!! Maung Maung Lwin sút phạt trực tiếp ở cự ly khoảng gần 30m, nhưng bóng đi đập hàng rào Philippines bật ngược trở lại.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
45+3': KHÔNG ĐƯỢC !!! Myanmar đá phạt trực tiếp chếch bên cánh phải theo hướng tấn công sát vòng cấm địa, bóng được treo vào vòng cấm địa Philippines, nhưng hàng thủ đội chủ nhà đã dễ dàng hóa giải thành công.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Myanmar tạm dẫn 2-0 Philippines.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
48': PHẠT GÓC !!! Myanmar đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Maung Maung Lwin treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng hậu vệ đội chủ nhà đã đánh đầu giải nguy thành công. Myanmar vẫn đang có thế trận tốt trước Philippines.
51': KHÔNG ĐƯỢC !!! Myanmar phản công bên cánh phải, nhưng cú tạt bóng cuối cùng vào vòng cấm địa lại bị thủ môn Kammeraad ôm gọn.
54': Philippines đang nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng rút ngắn tỉ số, nhưng những đợt lên bóng của đội chủ nhà tỏ ra rất đơn điệu.
55': XÀ NGANG CỨU THUA !!! Mrowka có cơ hội rất ngon ăn trước vòng cấm địa, cầu thủ này dứt điểm căng, nhưng bóng đập xà ngang bật ngược trở lại, vẫn chưa có bàn thắng rút ngắn tỉ số cho Philippines.
59': KHÔNG VÀO !!! Mrowka có cơ hội trước vòng cấm địa, nhưng cú sút bằng chân trái của cầu thủ này lại đập người hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang.
61': PHẠT GÓC !!! Từ tình huống phạt góc, cơ hội lại đến với Mrowka, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này một lần nữa đi không trúng đích.
63': NGUY HIỂM !!! Từ tình huống đá phạt góc của Philippines, cầu thủ Myanmar trong nỗ lực giải nguy sút chút nữa đưa bóng về lưới nhà.
65': SÚT XA !!! Maung Maung Lwin có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền vệ này sút xa, nhưng bóng đi chệch khung thành của Myanmar.
69': VÀO VÀO VÀO !!! Gayoso chạy chỗ thông minh phá bẫy việt vị để xâm nhập vòng cấm địa và đối mặt với thủ môn Zin Nyi Nyi Aung. Tiền đạo này dứt điểm tinh tế ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Tuy nhiên, trọng tài đang tham khảo VAR để đưa ra quyết định cuối cùng.
70': BÀN THẮNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN !!! Sau khi tham khảo VAR, trọng tài công nhận bàn thắng cho Philippines.
73': SÚT XA !!! Maung Maung Lwin có bóng trước vòng cấm địa, tiền vệ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi cao hơn khung thành Philippines.
77': Philippines đang dốc toàn lực cho mặt trận tấn công để tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng Myanmar thi đấu phòng ngự rất chặt chẽ khiến đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn.
82': VÀO VÀO VÀO !!! Win Naing Tun đánh đầu chuẩn xác từ pha treo bóng của đồng đội bên cánh phải, ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 cho Myanmar.
83': VÀO VÀO VÀO !!! Hàng thủ của Philippines chơi không tốt, cơ hội ghi bàn đến với Than Paing, tiền đạo này dứt điểm bằng đầu chuẩn xác ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 4-1.
86': Sau những bàn thua liên tiếp, Philippines đã bị xuống tinh thần và đang thi đấu không tốt trước Myanmar.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
HẾT GIỜ !!! Myanmar giành chiến thắng 4-1 trước Philippines.
Trực tiếp Philippines vs Myanmar trong khuôn khổ bảng B giải ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 17h hôm nay 28/7.
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