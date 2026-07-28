Chuyển nhượng V-League hôm nay 28/7: Nam Định chiêu mộ cầu thủ Việt kiều

Chuyển nhượng V League hôm nay 28/7 được người hâm mộ quan tâm khi CLB Nam Định chiêu mộ thành công Van-Alessandro Nguyen Skyriotis. Sinh năm 2006, Van-Alessandro Nguyen Skyriotis là cầu thủ Việt kiều Áo thi đấu ở vị trí tiền vệ.

Van Alessandro (phải) gia nhập Nam Định (Ảnh: CLB Nam Định)

Có bố là người Việt Nam, Van-Alessandro Nguyen Skyriotis trưởng thành từ môi trường bóng đá Áo. Điều đó khiến cầu thủ này sở hữu tư duy chơi bóng hiện đại, nền tảng kỹ thuật tốt cùng sự tự tin trong từng pha xử lý.

Ở tuổi 20, Van-Alessandro Nguyen Skyriotis được đánh giá có tiềm năng rất lớn để phát triển trong màu áo Nam Định. Nếu có thể thi đấu thành công ở V-League, Van-Alessandro Nguyen Skyriotis sẽ có cơ hội khoác áo U23 Việt Nam cũng như xa hơn là ĐT Việt Nam trong tương lai.

Trước đó, Nam Định đã chiêu mộ hai cầu thủ Việt kiều là Tyler James Thai Crawford (Việt kiều Canada) thi đấu ở vị trí hậu vệ trái và Reece Minh-Kai (Việt kiều Mỹ) thi đấu ở vị trí hậu vệ phải.