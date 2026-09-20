Trực tiếp Hà Nội FC 1-1 Đà Nẵng vòng 1 Cúp Quốc gia 2026/2027
Chủ Nhật, 20:09, 20/09/2026
VOV.VN - Trực tiếp Hà Nội FC vs Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 1 Cúp Quốc gia 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 20/9 trên sân Hàng Đẫy.
Trực tiếp Hà Nội FC vs Đà Nẵng trong khuôn khổ vòng 1 Cúp Quốc gia 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 20/9 trên sân Hàng Đẫy.
20:10
20:06
Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1.
20:04
45+3' Văn Quyết có tình huống khống chế rồi dứt điểm nhưng bóng tìm đến xà ngang khung thành Đà Nẵng.
20:01
Hiệp 1 có 5 phút bù giờ !!!!
19:57
41' Saponjic có thời cơ ở ngoài vòng cấm Hà Nội FC và tung ra cú sút căng khiến thủ môn Văn Chuẩn phải vất vả cứu thua.
19:49
19:48
32' Cầu thủ Đà Nẵng có động tác giật trỏ với hậu vệ Hà Nội FC. Các trọng tài kiểm tra VAR nhưng đã không rút thẻ đỏ cho tiền đạo đội khách.
19:44
28' VÀO OOO!!! Văn Quyết có pha xử lý đẳng cấp, làm trôi hậu vệ Đà Nẵng trước khi căng ngang vào trong để Jung băng vào dứt điểm cận thành, gỡ hòa cho Hà Nội FC.
19:41
19:40
25' Hà Nội FC vẫn đang thi đấu rất bế tắc và hàng thủ để lộ rất nhiều khoảng trống.
19:35
19' VÀOO OOO!!! Cầu thủ Đà Nẵng chuyền bóng từ cánh phải, Kalvin Lương có pha khống chế rồi dứt điểm trong vòng cấm, đánh bại hoàn toàn hàng thủ Hà Nội FC.
19:31
15' Các cầu thủ Đà Nẵng đang tích cực áp sát, tranh cướp bóng tích cực khiến Hà Nội FC gặp rất nhiều khó khăn.
19:28
19:23
7' Sadeh phối hợp phạt góc với đồng đội rồi tung ra cú sút từ ngoài vòng 16m50, bóng chạm xà ngang khung thành Đà Nẵng.
19:21
5' Trận đấu đang diễn ra khá quyết liệt. Hà Nội FC cầm nhiều bóng hơn nhưng chưa tạo được cơ hội nào rõ ràng.
19:16
1' Trận đấu bắt đầu !!!!
18:30
14:10
Hà Nội FC bước vào trận khai mạc Cúp Quốc gia 2026/2027 trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai thất bại liên tiếp tại V-League, 7 lần thủng lưới và cú sốc 1-4 trước SLNA ngay tại Hàng Đẫy đã đẩy thầy trò HLV Harry Kewell vào tình thế phải nhanh chóng tìm lại sự ổn định.
Trong khi đó, Đà Nẵng hành quân ra Thủ đô với sự tự tin rất lớn sau khi đánh bại đương kim vô địch Nam Định 3-0. Xét về trình độ đội hình thì Hà Nội FC có thể nhỉnh hơn, nhưng phong độ và trạng thái tâm lý hiện tại khiến cuộc đối đầu này khó đoán hơn đáng kể.
Vì thế, cuộc đối đầu tại Hàng Đẫy không đơn thuần là câu chuyện giữa một đội bóng được đánh giá cao hơn và một đối thủ bị xem là cửa dưới. Đây sẽ là cuộc đấu giữa một đội cần chiến thắng để tìm lại niềm tin và một đội đang muốn tận dụng đà hưng phấn để tiếp tục gây bất ngờ.
Nếu Hà Nội FC muốn đánh bại Đà Nẵng, việc đầu tiên họ phải làm là cải thiện khả năng phòng ngự. Bảy bàn thua sau hai trận là con số quá lớn đối với một đội bóng đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch. Đáng chú ý hơn, không phải tất cả các bàn thua đều đến từ những tình huống đối thủ tạo ra bằng những pha phối hợp tấn công quá phức tạp.
Đội chủ nhà buộc phải tấn công mạnh hơn và đó chính là điều đội khách mong muốn. Đội bóng sông Hàn đang có tinh thần tốt, sở hữu hệ thống phòng ngự có tổ chức và đặc biệt nguy hiểm trong các tình huống chuyển trạng thái. Nếu Hà Nội FC tiếp tục dâng cao thiếu cân bằng, đội khách hoàn toàn có thể chớp thời cơ ghi bàn định đoạt số phận trận đấu.
14:07
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