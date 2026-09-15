Bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026 mới nhất: Việt Nam đứng trên Thái Lan

Kết quả và bảng xếp hạng bóng đá nữ ASIAD 2026

ĐT nữ Thái Lan nhận thất bại nặng nề 0-8 trước Nhật Bản trong trận ra quân ASIAD 2026. Kết quả này khiến Thái Lan đứng cuối bảng E, trong khi ĐT nữ Việt Nam xếp thứ ba sau lượt trận đầu tiên.

Ở trận đấu ra quân môn bóng đá nữ ASIAD 2026, ĐT nữ Thái Lan không thể tạo ra thế trận cân bằng trước Nhật Bản. Đại diện Đông Nam Á lép vế hoàn toàn khi đối thủ liên tục gây sức ép và kiểm soát bóng.

Bảng xếp hạng môn bóng đá nữ ASIAD 2026 sau lượt trận 1.

Nhật Bản sớm thể hiện sức mạnh vượt trội khi ghi 4 bàn trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức ép và ghi thêm 4 bàn, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng 8-0.

Kết quả này giúp Nhật Bản tạm dẫn đầu bảng E với 3 điểm và hiệu số +8. Đài Bắc Trung Hoa cũng có 3 điểm nhưng xếp thứ hai do hiệu số +1. ĐT nữ Việt Nam đứng thứ ba với 0 điểm và hiệu số -1, còn Thái Lan đứng cuối bảng với hiệu số -8.

Trước đó, ĐT nữ Việt Nam đã nhận thất bại 1-2 trước Đài Bắc Trung Hoa. Su Yu-hsuan mở tỷ số cho Đài Bắc Trung Hoa ở phút 16, trước khi Wakabayashi Minori nhân đôi cách biệt ở phút 81. Thanh Nhã ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Việt Nam ở phút 85, nhưng các học trò HLV Hoàng Văn Phúc không thể tìm được bàn gỡ trong những phút còn lại.

Như vậy, Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa đang chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vị trí dẫn đầu bảng E, trong khi Việt Nam và Thái Lan buộc phải cải thiện thành tích ở những lượt trận tiếp theo nếu muốn cạnh tranh cơ hội đi tiếp.

ĐT nữ Thái Lan thua 0-8 trước Nhật Bản ở ASIAD 2026 VOV.VN - ĐT nữ Thái Lan nhận thất bại nặng nề 0-8 trước ĐT nữ Nhật Bản trong trận ra quân bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026.



