ĐT nữ Thái Lan thua 0-8 trước Nhật Bản ở ASIAD 2026

Nhật Bản hủy diệt Thái Lan 8-0 tại ASIAD 2026

ĐT nữ Thái Lan đối đầu Nhật Bản ở trận mở màn bảng E môn bóng đá nữ ASIAD 2026 nhưng không thể tạo ra thế trận cân bằng. Đại diện Đông Nam Á lép vế hoàn toàn trước sức ép liên tục của đội chủ nhà.

Trong suốt 90 phút, ĐT nữ Thái Lan gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng và gần như không tạo được những cơ hội đủ nguy hiểm để uy hiếp khung thành Nhật Bản. Ở chiều ngược lại, Nhật Bản kiểm soát thế trận, liên tục tổ chức các đợt tấn công và gây sức ép về phía khung thành thủ môn Thichanan Sodchuen.

ĐT nữ Thái Lan thua đậm Nhật Bản (Ảnh: FAT).

ĐT nữ Nhật Bản ghi tới 4 bàn trong hiệp 1 để tạo lợi thế lớn. Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà tiếp tục duy trì sức ép và ghi thêm 4 bàn, qua đó khép lại trận đấu với chiến thắng 8-0.

Xếp hạng bảng E.

Kết quả này giúp Nhật Bản tạm dẫn đầu bảng E với 3 điểm và hiệu số +8. Đài Bắc Trung Hoa đứng thứ hai sau khi thắng Việt Nam 2-1. ĐT nữ Việt Nam đứng thứ ba, trong khi Thái Lan xếp cuối bảng.

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