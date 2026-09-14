Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 14/9: Tuyển nữ Việt Nam thua đáng tiếc

15:59

Đội tuyển nữ Việt Nam không thể ngược dòng trước Đài Bắc Trung Hoa, qua đó nhận thất bại 1-2 trong trận đấu diễn ra chiều 14/9. Thanh Nhã ghi bàn rút ngắn tỷ số ở cuối trận nhưng không đủ giúp đội bóng áo đỏ tránh khỏi thất bại.

Đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc với ý đồ kiểm soát thế trận, nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát nhanh và quyết liệt của Đài Bắc Trung Hoa. Đội bóng áo đỏ liên tục mất bóng ở khu vực giữa sân và không tạo được nhiều tình huống phối hợp nguy hiểm.

Phút 16, Đài Bắc Trung Hoa tận dụng khoảng trống ở trung lộ. Su Yu-hsuan phá bẫy việt vị, tăng tốc xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm sắc bén, đánh bại thủ môn Kim Thanh để mở tỷ số.

Sau bàn thua, Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, những đường chuyền của các học trò HLV Hoàng Văn Phúc thiếu độ chính xác, trong khi Đài Bắc Trung Hoa duy trì khả năng tranh chấp tốt. Phút 36, Việt Nam suýt có bàn gỡ khi cú đánh đầu của Thu Thương đưa bóng trúng cột dọc.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép. Vạn Sự và Thanh Nhã tạo ra một số pha lên bóng đáng chú ý, nhưng hàng phòng ngự Đài Bắc Trung Hoa vẫn đứng vững. Ở chiều ngược lại, Kim Thanh có pha cứu thua xuất sắc trước cú dứt điểm của Tanaka Maho ở phút 50.

Đến phút 81, Đài Bắc Trung Hoa nhân đôi cách biệt. Từ một quả phạt góc, Wakabayashi Minori dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0.

Không chấp nhận thất bại, Việt Nam lập tức tăng tốc. Phút 85, Vũ Thị Hoa thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Thanh Nhã đệm bóng cận thành, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực tấn công mạnh mẽ của đội tuyển nữ Việt Nam. Phút 90+2, Minh Chuyên có cơ hội đối mặt thủ môn Đài Bắc Trung Hoa nhưng cú đặt lòng không thể đưa bóng vào lưới. Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2