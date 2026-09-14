Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 14/9: Tuyển nữ Việt Nam thua đáng tiếc
VOV.VN - Kết quả bóng đá ASIAD 2026 hôm nay 14/9, đội tuyển nữ Việt Nam thất bại trước Đài Bắc Trung Hoa trong trận ra quân tại bảng E môn bóng đá nữ.
Đội tuyển nữ Việt Nam không thể ngược dòng trước Đài Bắc Trung Hoa, qua đó nhận thất bại 1-2 trong trận đấu diễn ra chiều 14/9. Thanh Nhã ghi bàn rút ngắn tỷ số ở cuối trận nhưng không đủ giúp đội bóng áo đỏ tránh khỏi thất bại.
Đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc với ý đồ kiểm soát thế trận, nhưng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát nhanh và quyết liệt của Đài Bắc Trung Hoa. Đội bóng áo đỏ liên tục mất bóng ở khu vực giữa sân và không tạo được nhiều tình huống phối hợp nguy hiểm.
Phút 16, Đài Bắc Trung Hoa tận dụng khoảng trống ở trung lộ. Su Yu-hsuan phá bẫy việt vị, tăng tốc xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm sắc bén, đánh bại thủ môn Kim Thanh để mở tỷ số.
Sau bàn thua, Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, những đường chuyền của các học trò HLV Hoàng Văn Phúc thiếu độ chính xác, trong khi Đài Bắc Trung Hoa duy trì khả năng tranh chấp tốt. Phút 36, Việt Nam suýt có bàn gỡ khi cú đánh đầu của Thu Thương đưa bóng trúng cột dọc.
Bước sang hiệp 2, đội tuyển nữ Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép. Vạn Sự và Thanh Nhã tạo ra một số pha lên bóng đáng chú ý, nhưng hàng phòng ngự Đài Bắc Trung Hoa vẫn đứng vững. Ở chiều ngược lại, Kim Thanh có pha cứu thua xuất sắc trước cú dứt điểm của Tanaka Maho ở phút 50.
Đến phút 81, Đài Bắc Trung Hoa nhân đôi cách biệt. Từ một quả phạt góc, Wakabayashi Minori dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0.
Không chấp nhận thất bại, Việt Nam lập tức tăng tốc. Phút 85, Vũ Thị Hoa thực hiện đường căng ngang thuận lợi để Thanh Nhã đệm bóng cận thành, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.
Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực tấn công mạnh mẽ của đội tuyển nữ Việt Nam. Phút 90+2, Minh Chuyên có cơ hội đối mặt thủ môn Đài Bắc Trung Hoa nhưng cú đặt lòng không thể đưa bóng vào lưới. Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam thua Đài Bắc Trung Hoa 1-2
ĐT nữ Việt Nam sẽ bước vào ASIAD 2026 bằng cuộc đối đầu với Đài Bắc Trung Hoa. Trong lịch sử, hai đội từng gặp nhau 10 lần tại đấu trường châu lục, trong đó Việt Nam giành 5 chiến thắng, hòa 2 và nhận 3 thất bại. Thành tích này phần nào cho thấy sự cân bằng nhưng cũng mang đến cơ sở để thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm.
Đáng chú ý, ĐT nữ Việt Nam vẫn còn món nợ với đối thủ sau thất bại 0-1 tại giải vô địch bóng đá nữ châu Á hồi tháng 3 năm nay. Trước đó, tại ASIAD 2018, hai đội hòa 0-0 sau 90 phút, trước khi Đài Bắc Trung Hoa giành chiến thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu.
Tại ASIAD 2026, Việt Nam nằm cùng bảng với Đài Bắc Trung Hoa, Nhật Bản và Thái Lan. Theo điều lệ, hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng hai đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tứ kết. Vì vậy, chiến thắng trong trận ra quân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với ĐT nữ Việt Nam.
Đội tuyển tham dự giải lần này với nhiều thay đổi về lực lượng khi một số trụ cột như Huỳnh Như, Nguyễn Thị Vạn và Trần Thị Hải Linh không góp mặt. Trong quá trình chuẩn bị, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc thắng Jiangsu Suning 1-0 nhưng thua ĐT nữ Trung Quốc 0-3.
ASIAD 2026 được xem là thử thách lớn với ĐT nữ Việt Nam trong giai đoạn chuyển giao lực lượng. Tuy nhiên, nếu đánh bại Đài Bắc Trung Hoa, các học trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ tạo cú hích quan trọng về tinh thần, đồng thời mở rộng đáng kể cơ hội cạnh tranh vé vào tứ kết.
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Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: VFF).
1': Trận đấu bắt đầu !!!! ĐT nữ Việt Nam giao bóng trước.
5': Đội tuyển nữ Việt Nam và Đài Bắc Trung Hoa nhập cuộc khá thận trọng, hai đội thi đấu chặt chẽ, không có nhiều cơ hội ghi bàn được tạo ra.
11': Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn đang gặp khó trước lối chơi áp sát nhanh và không ngại va chạm của đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa.
12': KHÔNG ĐƯỢC !!! Nguyễn Thị Hoa có khoảng trống trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm, nhưng bóng đi cao hơn khung thành của đối phương.
13': KHÔNG ĐƯỢC !!! Thanh Nhã đi bóng tốc độ bên cánh trái, nhưng pha ngoặt bóng cuối cùng của cầu thủ này lại hơi dài nên bị hậu vệ Đài Bắc Trung Hoa hóa giải thành công.
16': VÀO VÀO VÀO !!! Đài Bắc Trung Hoa tấn công trung lộ, Su Yu-hsuan phá bẫu việt vị và tăng tốc xâm nhập vòng cấm rồi tung cú dứt điểm sắc bén đánh bại thủ môn Kim Thanh ghi bàn mở tỉ số trận đấu.
18': SÚT XA !!! Chen Jin-wen có khoảng trống trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi không hiểm nên đã bị thủ môn đội tuyển Việt Nam ôm gọn.
21': Sau kh nhận bàn thua, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, nhưng đại diện Đông Nam Á đang gặp khó khăn trước lối chơi áp sát của đối phương. Những đường chuyền của đội tuyển Việt Nam cũng thiếu đi độ chuẩn xác cần thiết.
23': NGUY HIỂM !!! Thủ môn Kim Thanh chuyền bóng lỗi, tiền đạo Đài Bắc Trung Hoa cướp được bóng, may mắn cho Việt Nam là cầu thủ đối phương đã không tận dụng thành công để ghi thêm bàn thắng.
26': DỨT ĐIỂM !!! Liao Jie-ning có cơ hội trong vòng cấm địa của đội tuyển nữ Việt Nam, nhưng cú sút của cầu thủ mang áo số 5 đã trúng người hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang. Ở pha đá phạt góc sau đó, Đài Bắc Trung Hoa không làm khó được hàng phòng ngự đội tuyển nữ Việt Nam.
28': THAY NGƯỜI !!! Thái Thị Thảo rời sân nhường chỗ cho Dương Thị Vân.
30': Đội tuyển nữ Việt Nam đang gặp vấn đề ở khâu chuyền bóng. Do đối phương áp sát nhanh nên các cầu thủ áo đỏ liên tục chuyền sai địa chỉ đang tiếc.
32': PHẠM LỖI !!! Thanh Nhã bị Chang Chi-lan phạm lỗi, đội tuyển nữ Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp từ giữa sân.
34': KHÔNG ĐƯỢC !!! Hải Yến bứt tốc bên cánh phải nhận đường chuyền của đồng đội, nhưng đường căng ngang của tiền đạo này đã bị hậu vệ đối phương phá bóng đi hết đường biên ngang.
36': KHÔNG VÀO !!! Thu Xuân tạt bóng từ tình huống đá phạt góc, nhưng cú đánh đầu của Thu Thương lại bị cột dọc từ chối bàn thắng đáng tiếc.
39': PHẠT GÓC !!! Đài Bắc Trung Hoa được hưởng phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Hsu Yi-yun tạt bóng vào vòng cấm địa, nhưng thủ môn Kim Thanh đã đấm bóng cứu thua cho đội tuyển nữ Việt Nam.
43': Đội tuyển nữ Việt Nam yếu thế trong những pha tranh chấp tay đôi và đua tốc độ nên các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc đang gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai những mảng miếng tấn công quen thuộc.
44': NGUY HIỂM !!! Đội tuyển nữ Việt Nam lên bóng bên cánh phải, bóng được Nguyễn Thị Hoa căng ngang vào trong vòng cấm địa, nhưng không đồng đội nào tiếp cận được để dứt điểm.
45': KHÔNG ĐƯỢC !!! Đội tuyển nữ Việt Nam đá phạt trực tiếp, bóng được treo vào vòng cấm địa Đài Bắc Trung Hoa, sau đó trọng tài thổi lỗi việt vị của Hải Yến. Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa tạm dẫn 1-0 đội tuyển nữ Việt Nam.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
47': KHÔNG VÀO !!! Vạn Sự đi bóng tốc độ đến trước vòng cấm địa đối phương rồi tung cú dứt điểm, nhưng bóng đi hơi nhẹ nên không làm khó được thủ môn của Đài Bắc Trung Hoa.
49': KHÔNG ĐƯỢC !!! Đài Bắc Trung Hoa đá phạt trực tiếp, bóng được treo vào vòng cấm địa của Việt Nam, nhưng thủ môn Kim Thanh đã ôm gọn bóng.
50': CỨU THUA XUẤT SẮC !!! Đài Bắc Trung Hoa tấn công rất hay bên cánh phải, bóng được căng ngang vào vòng cấm địa để Tanaka Maho dứt điểm, nhưng thủ môn Kim Thanh đã xuất sắc cứu thua cho đại diện Đông Nam Á.
55': Đội tuyển nữ Việt Nam đang nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, nhưng đại diện Đông Nam Á vẫn chưa khoan thủng được hàng phòng ngự đối phương.
60': KHÔNG ĐƯỢC !!! Đội tuyển nữ Việt Nam phản công nhanh, nhưng Hải Yến quá đơn độc tên hàng công nên tiền đạo này phải hãm bóng và chuyền về cho đồng đội.
61': THẺ VÀNG !!! Chen Jin-wen nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu.
62': KHÔNG THÀNH CÔNG !!! Thanh Nhã đi bóng tốc độ bên cánh trái sau đó tạt vào vòng cấm địa, nhưng bóng đi quá sâu nên bị thủ môn Đài Bắc Trung Hoa ôm gọn.
65': PHẠT GÓC !!! Đội tuyển nữ Việt Nam đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, Thu Xuân treo bóng, nhưng không làm khó được hàng phòng ngự của Đài Bắc Trung Hoa.
69': THẺ VÀNG !!! Chen Ying-hui phạm lỗi với Vạn Sự trong tình huống phản công nhanh, cầu thủ này đã bị trọng tài rút thẻ vàng.
70': ĐÁ PHẠT !!! Việt Nam được hưởng quả phạt trực tiếp, nhưng cú sút phạt của Hải Yến lại đi sệt, đập hàng rào đối phương bật ngược trở lại.
74': KHÔNG ĐƯỢC !!! Đội tuyển nữ Việt Nam đá phạt trực tiếp bóng được treo vào vòng cấm, nhưng tiền đạo áo đỏ đã đánh đầu không tốt.
75': PHẠT GÓC !!! Đội tuyển Đài Bắc Trung Hoa được hưởng phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công, Hsu Yi-yun treo bóng vào vòng cấm địa, nhưng Kim Thanh giải nguy thành công.
78': NGUY HIỂM !!! Thủ môn Kim Thanh bắt bóng lỗi, cơ hội đến với cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa, rất may là đội bạn dứt điểm không tốt, lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 2-0.
81': VÀO VÀO VÀO !!! Từ tình huống đá phạt góc, cơ hội ghi bàn đến với Wakabayashi Minori, cầu thủ này dứt điểm rất tốt đánh bại Kim Thanh nâng tỉ số lên 2-0.
85': VÀO VÀO VÀO !!! Đội tuyển nữ Việt Nam phối hợp đẹp mắt xé toang hàng phòng ngự của Đài Bắc Trung Hoa. Vũ Thị Hoa có đường căng ngang thuận lợi để Thanh Nhã đệm bóng cận thành, rút ngắn tỉ số xuống 1-2.
89': PHẠT GÓC !!! Việt Nam đá phạt góc bên cánh phải, nhưng pha treo bóng của Thu Phương lại không tốt.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.
90+2': ĐÁNG TIẾC !!! Minh Chuyên có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương, nhưng pha đặt lòng của tiền đạo này lại không thắng được thủ môn đối phương.
HẾT GIỜ !!! Đội tuyển nữ Việt Nam thua 1-2 trước đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa.
Trực tiếp Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa môn bóng đá nữ ASIAD 2026 diễn ra vào lúc 14h hôm nay 14/9.
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VOV.VN - Xem trực tiếp đội tuyển nữ Việt Nam vs Đài Bắc Trung Hoa môn bóng đá nữ ASIAD 2026 ở đâu.