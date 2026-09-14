Bảng xếp hạng Vua phá lưới V-League 2026/2027: Lucao gây ấn tượng

Cuộc đua Vua phá lưới V-League hứa hẹn hấp dẫn

Sau 2 vòng đấu V-League 2026/2027, cuộc đua Vua phá lưới đang diễn ra sôi động khi nhiều ngoại binh nhanh chóng để lại dấu ấn. Nổi bật nhất là tiền đạo Lucao của Ninh Bình với 4 bàn thắng, tạm thời dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Lucao khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng khi liên tục lập công, giúp Ninh Bình có sự khởi đầu thuận lợi. Tiền đạo này lập hat-trick trong trận ra quân trước Hải Phòng. Sau đó tiếp tục ghi bàn vào lưới Thanh Hóa ở vòng 2.

Danh sách những cầu thủ ghi bàn sau 2 vòng đấu.

Đứng ngay sau Lucao là tiền đạo Milan Makaric của Hải Phòng với 3 bàn thắng. Tân binh của đội bóng đất Cảng ghi bàn trong trận thua ngược trước Ninh Bình ở vòng 1 và có cú đúp trong chiến thắng 3-1 trước HAGL ở vòng 2.

Xếp tiếp theo là nhóm 3 cầu thủ cùng có 2 pha lập công, gồm Ezequiel Santos da Silva của Nam Định, Saliou Guindo của Thanh Hóa và Ivan Saponjic của Đà Nẵng. Đây đều là những chân sút được kỳ vọng sẽ cạnh tranh vị trí cao trong danh sách ghi bàn khi mùa giải bước vào giai đoạn căng thẳng hơn.

Đáng chú ý, danh sách ghi bàn sau 2 vòng đấu còn xuất hiện nhiều gương mặt đáng chú ý. Trương Thanh Nam (Thanh Hóa), Nguyễn Xuân Son (Nam Định), Hồ Minh Dĩ (Hải Phòng) và Jung Andrew Patrick (Hà Nội) cùng có 1 bàn thắng.

Một số chân sút như Nguyễn Tiến Linh (Công an TP. Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Tùng (Thanh Hóa) hay Romulo da Silva Machado (Nam Định) cũng đã có tên trên bảng điện tử với 1 bàn thắng.

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