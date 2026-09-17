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Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: U23 Thái Lan tạm chiếm ưu thế

Thứ Năm, 06:00, 17/09/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất: U23 Thái Lan tạm chiếm ưu thế ở cuộc đua giành vé vào tứ kết sau chiến thắng ngày mở màn.

Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất, cập nhật sáng 17/9, U23 Thái Lan tạm chiếm ưu thế ở cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A sau chiến thắng ngày mở màn. 

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Bảng xếp hạng bóng đá nam ASIAD 2026 mới nhất. 

Trong trận ra quân tại ASIAD 2026, U23 Thái Lan tạo nên màn ngược dòng ấn tượng khi đánh bại U23 Kyrgyzstan với tỷ số 3-2. Đại diện Đông Nam Á bị dẫn hai bàn nhưng ghi liên tiếp ba bàn trong hiệp 2 để giành trọn 3 điểm.

Thắng lợi này giúp U23 Thái Lan có 3 điểm cùng hiệu số +1, tạm thời xếp nhì bảng A sau U23 Nhật Bản. Đội chủ nhà đã thắng Hong Kong (Trung Quốc) 2-0 nên có hiệu số tốt hơn Thái Lan. 

Ở bảng B, U23 Trung Quốc thắng sát nút U23 Triều Tiên 2-1 ở trận đấu ra quân dù cũng bị dẫn trước trong hiệp 1 như U23 Thái Lan. Đội bóng này tạm thời xếp nhì bảng do U23 Iran đã thắng U23 UAE với tỷ số 3-1 trong trận đấu diễn ra trước đó. 

Với U23 Việt Nam, thứ hạng của thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh chưa có gì thay đổi sau trận hòa 1-1 với U23 Kuwait ngày ra quân tại bảng C. 

Lượt trận thứ hai vòng bảng bóng đá nam ASIAD 2026 sẽ được tổ chức vào các ngày 18 và 20/9. 

PV/VOV.VN
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