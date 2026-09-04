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Bảng xếp hạng các đội cuối bảng vòng loại U20 châu Á 2027: U20 Việt Nam gặp khó

Thứ Sáu, 12:00, 04/09/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng các đội cuối bảng vòng loại U20 châu Á 2027: U20 Việt Nam gặp khó khi chưa có điểm nào và hiệu số rất thấp.

Bảng xếp hạng các đội cuối bảng vòng loại U20 châu Á 2027: U20 Việt Nam gặp khó khi chưa có điểm nào sau 2 trận đã đấu và hiệu số rất thấp (-4).

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Ảnh: Như Đạt. 

Thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi đã thua Triều Tiên 0-3 trong trận ra quân và thua tiếp Palestine 1-2 ở trận đấu thứ hai. U20 Việt Nam xếp cuối bảng G và không còn cơ hội để giành vé đi tiếp với ngôi nhì bảng.

Hiện tại, cơ hội giành vé đến với VCK của U20 Việt Nam là rất nhỏ nhưng nguy cơ phải xuống thi đấu ở nhóm phát triển ở giải đấu sau lại đang rất lớn.

Theo quy định của AFC, 6 đội cuối bảng có thành tích kém nhất (tổng số 8 bảng) sẽ phải xuống thi đấu tại nhóm phát triển ở vòng loại giải U20 châu Á 2029. Do đó, bảng xếp hạng các đội cuối bảng vòng loại U20 châu Á 2027 lúc này có ý nghĩa quan trọng với U20 Việt Nam.

Đặc biệt, AFC thông báo, các đội tham dự nhóm phát triển sẽ không có cơ hội tham dự VCK mà các suất đến với VCK sẽ chỉ được xác định từ 8 bảng đấu của vòng loại chính. Vì thế, nếu phải xuống hạng, U20 Việt Nam sẽ không có cơ hội tham dự VCK U20 châu Á 2029 ngay từ khi vòng loại giải đấu này còn chưa khởi tranh.

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Bảng xếp hạng các đội cuối bảng vòng loại U20 châu Á 2027. (Ảnh: AFC). 

Hiện tại, U20 Việt Nam đang xếp thứ ba trong bảng xếp hạng các đội cuối bảng vòng loại U20 châu Á 2027, sau các đội Afghanistan và UAE. Nếu vị trí này giữ nguyên, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ xuống hạng ở giải sau.

Do đó, ngay cả khi U20 Việt Nam đã gần như hết cơ hội đến với VCK U20 châu Á 2027, các cầu thủ vẫn cần nỗ lực để giành được kết quả khả quan nhất trong trận đấu với Iran ngày 6/9 tới.

PV/VOV.VN
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