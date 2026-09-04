Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất: U20 Việt Nam gặp U20 Iran

Lịch thi đấu U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027

Theo lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam vs U20 Iran sẽ so tài ở lượt trận cuối bảng C vào lúc 19h ngày 6/9 để tranh vé đi tiếp. Hiện tại, U20 Việt Nam đứng cuối bảng với 0 điểm, nhưng đại diện Đông Nam Á vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu thắng đậm U20 Iran, đồng thời chờ U20 Triều Tiên thắng U20 Palestine.

Chia sẻ với truyền thông về cơ hội đi tiếp của U20 Việt Nam, HLV Yutaka Ikeuchi cho biết: “Tôi không nghĩ cơ hội là quá lớn. Dù sao thì hiệu số bàn thắng bại cũng là một yếu tố quan trọng”.

Lịch thi đấu lượt trận cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027.

Dù vậy, ông khẳng định U20 Việt Nam sẽ không bỏ cuộc và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới sự cổ vũ của người hâm mộ sau hai trận đấu vừa qua. “Tôi thực sự cảm thấy áy náy với người hâm mộ và các khán giả có mặt tại đây. Tuy nhiên, giải đấu vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình cho đến giây phút cuối cùng”.

Trước trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 Iran là cuộc so tài giữa U20 Triều Tiên vs U20 Palestine. Ở trận đấu này, U20 Triều Tiên chỉ cần một kết quả hòa là sẽ giữ được ngôi đầu bảng.

Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu giữa U20 Việt Nam vs U20 Iran, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.