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Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất: U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội

Thứ Sáu, 06:04, 04/09/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp nếu có kết quả thuận lợi trước U20 Iran.

Cục diện bảng C vòng loại U20 châu Á 2027

Sau hai lượt trận, U20 Việt Nam đang đứng cuối bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 với 0 điểm. Triều Tiên dẫn đầu với 6 điểm, trong khi Iran và Palestine cùng có 3 điểm.

Ở lượt trận cuối, U20 Việt Nam sẽ gặp Iran, còn Palestine đối đầu Triều Tiên. Để nuôi hy vọng đi tiếp, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi buộc phải giành chiến thắng trước Iran, đồng thời chờ Palestine thất bại trước Triều Tiên.

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U20 Việt Nam thua U20 Palestine. (Ảnh: Như Đạt).

Tuy nhiên, U20 Việt Nam không chỉ cần thắng mà còn phải quan tâm đến hiệu số. AFC ưu tiên các tiêu chí đối đầu khi ba đội có cùng điểm số.

Sau hai trận, Việt Nam thua Palestine 1-2, trong khi Iran thắng Palestine 2-1. Vì vậy, U20 Việt Nam cần thắng Iran với cách biệt ít nhất 2 bàn, đồng thời Palestine phải thua Triều Tiên.

Nếu kịch bản này xảy ra, Việt Nam có thể vượt qua Iran và Palestine trong bảng xếp hạng đối đầu giữa ba đội cùng có 3 điểm. Ngược lại, nếu chỉ thắng Iran với cách biệt tối thiểu, U20 Việt Nam có thể vẫn xếp dưới đối thủ khi AFC xét tiếp hiệu số bàn thắng bại.

Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất

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Xếp hạng bảng A
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Xếp hạng bảng B
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Xếp hạng bảng C
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Xếp hạng bảng D
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Xếp hạng bảng E
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Xếp hạng bảng F
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Xếp hạng bảng G
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Xếp hạng bảng H
Trí Minh/VOV.VN
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