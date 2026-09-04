U20 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình để giành vé đi tiếp

HLV Yutaka Ikeuchi chỉ ra vấn đề của U20 Việt Nam

U20 Việt Nam nhận thất bại 1-2 trước U20 Palestine ở lượt trận thứ hai bảng C vòng loại U20 châu Á 2027. Kết quả này khiến thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi rơi vào thế khó trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, HLV Yutaka Ikeuchi cho rằng U20 Việt Nam đã cải thiện tâm lý nhưng vẫn nhập cuộc chưa tốt.

U20 Việt Nam thua trận thứ 2 liên tiếp. (Ảnh: Như Đạt)

“Đây là trận đấu mà chúng tôi bắt buộc phải thắng. Tôi tin rằng các cầu thủ đã kịp điều chỉnh lại tâm lý và bước vào trận đấu với thái độ đúng đắn. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thực sự bắt nhịp hoàn toàn ngay từ hiệp một”, ông nói.

Sau giờ nghỉ, U20 Việt Nam chơi khởi sắc hơn và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm tiếp tục trở thành điểm yếu khiến đội bóng không thể thay đổi kết quả.

“Điểm tích cực là chúng tôi đã tạo ra được những tình huống uy hiếp khung thành đối phương trong hiệp hai. Việc không thể chuyển hóa thành bàn thắng chính là nguyên nhân dẫn đến kết quả này”, HLV Yutaka Ikeuchi chia sẻ.

U20 Việt Nam vẫn quyết tâm chiến đấu

HLV Yutaka Ikeuchi đánh giá U20 Palestine sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn và khả năng phản công hiệu quả. Ông cũng thừa nhận U20 Việt Nam cần cải thiện khả năng phòng ngự trong những thời điểm quyết định.

“Mấu chốt là khả năng phòng ngự vững chắc trong những thời điểm cần thiết. Tôi cảm thấy rằng, ở khía cạnh này, có lẽ Việt Nam vẫn còn thiếu sót điều gì đó. Tuy nhiên, các cầu thủ đã nỗ lực hết mình”, ông nhận xét.

HLV Yutaka Ikeuchi khẳng định, U20 Việt Nam sẽ chiến đấu tới cùng. (Ảnh: Như Đạt)

Về cơ hội đi tiếp, HLV Yutaka Ikeuchi thừa nhận tình thế của U20 Việt Nam rất khó khăn: “Tôi không nghĩ cơ hội là quá lớn. Dù sao thì hiệu số bàn thắng bại cũng là một yếu tố quan trọng”.

Dù vậy, nhà cầm quân người Nhật Bản khẳng định U20 Việt Nam sẽ không bỏ cuộc: “Tôi thực sự cảm thấy áy náy với người hâm mộ và các khán giả có mặt tại đây. Tuy nhiên, giải đấu vẫn chưa kết thúc. Chúng tôi quyết tâm sẽ nỗ lực hết mình cho đến giây phút cuối cùng”.

Ở lượt trận cuối, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Iran. Đây là trận đấu quyết định với thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi trong nỗ lực tìm kiếm cơ hội đi tiếp.