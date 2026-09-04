Vòng loại U20 châu Á 2027: Đại diện Đông Nam Á đầu tiên bị loại

U20 Lào bị loại sau hai trận thua

Vòng loại U20 châu Á 2027 đang diễn ra với những kết quả trái ngược dành cho các đội bóng Đông Nam Á. Trong khi U20 Thái Lan và U20 Indonesia có màn trình diễn ấn tượng, U20 Việt Nam và U20 Lào lại gây thất vọng.

U20 Lào trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên bị loại sau khi thua cả hai trận tại vòng bảng. Đội bóng này lần lượt nhận thất bại 0-2 trước U20 Australia và 0-3 trước U20 Indonesia.

U20 Lào bị loại sau 2 lượt trận.

Hai trận thua khiến U20 Lào không còn khả năng cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu. Khoảng cách giữa đội bóng này với nhóm đầu bảng đã lên tới 4 điểm trong khi vòng bảng chỉ còn một lượt trận.

Trong khi đó, U20 Việt Nam cũng rơi vào tình thế khó khăn sau hai thất bại trước U20 Triều Tiên và U20 Palestine. Tuy nhiên, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vẫn còn cơ hội đi tiếp.

Ở lượt trận cuối, U20 Việt Nam phải đánh bại U20 Iran với cách biệt đủ lớn, đồng thời chờ U20 Triều Tiên vượt qua U20 Palestine. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn nhưng vẫn mở ra hy vọng cho đội bóng áo đỏ.

U20 Indonesia và Thái Lan sáng cửa đi tiếp

Trái ngược với Việt Nam và Lào, U20 Indonesia đang có lợi thế lớn tại bảng H. Đội bóng xứ vạn đảo giành 4 điểm sau hai lượt trận và tạm dẫn đầu bảng, xếp trên U20 Australia nhờ chỉ số phụ.

U20 Malaysia hiện có 2 điểm và đứng thứ ba. Ở lượt trận cuối, Malaysia sẽ gặp Lào. Nếu giành chiến thắng với cách biệt lớn và chờ Indonesia có kết quả thuận lợi trước Australia, Malaysia có thể cạnh tranh suất đi tiếp.

U20 Thái Lan toàn thắng 2 trận đầu (Ảnh: FAT).

Với U20 Indonesia, lợi thế đang nằm trong tay đội bóng này. Nhờ hiệu số tốt hơn Australia, Indonesia chỉ cần hòa đối thủ ở lượt trận cuối là ít nhất giữ được một trong hai vị trí dẫn đầu bảng H.

Tại bảng F, U20 Thái Lan cũng gây ấn tượng mạnh khi toàn thắng hai trận đầu tiên. “Voi chiến” lần lượt đánh bại UAE và Turkmenistan cùng với tỷ số 1-0 để dẫn đầu bảng. Ở lượt trận cuối, U20 Thái Lan chỉ cần hòa U20 Iraq để giữ ngôi nhất bảng.