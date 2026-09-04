English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vòng loại U20 châu Á 2027: Đại diện Đông Nam Á đầu tiên bị loại

Thứ Sáu, 09:00, 04/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vòng loại U20 châu Á 2027 đã đi qua hai lượt trận và xác định đại diện Đông Nam Á đầu tiên bị loại. U20 Lào không còn cơ hội đi tiếp sau khi nhận hai thất bại liên tiếp trước U20 Australia và U20 Indonesia.

U20 Lào bị loại sau hai trận thua

Vòng loại U20 châu Á 2027 đang diễn ra với những kết quả trái ngược dành cho các đội bóng Đông Nam Á. Trong khi U20 Thái Lan và U20 Indonesia có màn trình diễn ấn tượng, U20 Việt Nam và U20 Lào lại gây thất vọng.

U20 Lào trở thành đại diện Đông Nam Á đầu tiên bị loại sau khi thua cả hai trận tại vòng bảng. Đội bóng này lần lượt nhận thất bại 0-2 trước U20 Australia và 0-3 trước U20 Indonesia.

vong loai u20 chau A 2027 Dai dien Dong nam A dau tien bi loai hinh anh 1
U20 Lào bị loại sau 2 lượt trận.

Hai trận thua khiến U20 Lào không còn khả năng cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu. Khoảng cách giữa đội bóng này với nhóm đầu bảng đã lên tới 4 điểm trong khi vòng bảng chỉ còn một lượt trận.

Trong khi đó, U20 Việt Nam cũng rơi vào tình thế khó khăn sau hai thất bại trước U20 Triều Tiên và U20 Palestine. Tuy nhiên, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi vẫn còn cơ hội đi tiếp.

Ở lượt trận cuối, U20 Việt Nam phải đánh bại U20 Iran với cách biệt đủ lớn, đồng thời chờ U20 Triều Tiên vượt qua U20 Palestine. Đây là nhiệm vụ rất khó khăn nhưng vẫn mở ra hy vọng cho đội bóng áo đỏ.

U20 Indonesia và Thái Lan sáng cửa đi tiếp

Trái ngược với Việt Nam và Lào, U20 Indonesia đang có lợi thế lớn tại bảng H. Đội bóng xứ vạn đảo giành 4 điểm sau hai lượt trận và tạm dẫn đầu bảng, xếp trên U20 Australia nhờ chỉ số phụ.

U20 Malaysia hiện có 2 điểm và đứng thứ ba. Ở lượt trận cuối, Malaysia sẽ gặp Lào. Nếu giành chiến thắng với cách biệt lớn và chờ Indonesia có kết quả thuận lợi trước Australia, Malaysia có thể cạnh tranh suất đi tiếp.

vong loai u20 chau A 2027 Dai dien Dong nam A dau tien bi loai hinh anh 2
U20 Thái Lan toàn thắng 2 trận đầu (Ảnh: FAT).

Với U20 Indonesia, lợi thế đang nằm trong tay đội bóng này. Nhờ hiệu số tốt hơn Australia, Indonesia chỉ cần hòa đối thủ ở lượt trận cuối là ít nhất giữ được một trong hai vị trí dẫn đầu bảng H.

Tại bảng F, U20 Thái Lan cũng gây ấn tượng mạnh khi toàn thắng hai trận đầu tiên. “Voi chiến” lần lượt đánh bại UAE và Turkmenistan cùng với tỷ số 1-0 để dẫn đầu bảng. Ở lượt trận cuối, U20 Thái Lan chỉ cần hòa U20 Iraq để giữ ngôi nhất bảng.

u20-viet-nam-se-chien-dau-het-minh-de-gianh-ve-di-tiep-1.jpg

U20 Việt Nam sẽ chiến đấu hết mình để giành vé đi tiếp

VOV.VN - Sau thất bại 1-2 trước U20 Palestine, HLV Yutaka Ikeuchi thừa nhận cơ hội đi tiếp của U20 Việt Nam tại vòng loại U20 châu Á 2027 không còn nhiều. Dù vậy, chiến lược gia người Nhật Bản khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực hết sức ở lượt trận cuối.

Trí Minh/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất: U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội
Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất: U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp nếu có kết quả thuận lợi trước U20 Iran.

Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất: U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội

Bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất: U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng vòng loại U20 châu Á 2027, U20 Việt Nam vẫn còn cơ hội giành vé đi tiếp nếu có kết quả thuận lợi trước U20 Iran.

Xem trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Palestine vòng loại U20 châu Á 2027 ở đâu?
Xem trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Palestine vòng loại U20 châu Á 2027 ở đâu?

VOV.VN - Hướng dẫn xem trực tiếp trận đấu bóng đá giữa U20 Việt Nam vs U20 Palestine thuộc khuôn khổ vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra trên sân Việt Trì vào lúc 19h00 ngày 3/9.

Xem trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Palestine vòng loại U20 châu Á 2027 ở đâu?

Xem trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Palestine vòng loại U20 châu Á 2027 ở đâu?

VOV.VN - Hướng dẫn xem trực tiếp trận đấu bóng đá giữa U20 Việt Nam vs U20 Palestine thuộc khuôn khổ vòng loại U20 châu Á 2027 diễn ra trên sân Việt Trì vào lúc 19h00 ngày 3/9.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 3/9
Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 3/9

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 3/9, sôi động với 20 trận đấu ở 11 bảng sẽ được tổ chức tại 11 quốc gia.

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 3/9

Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 3/9

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp vòng loại U20 châu Á 2027 hôm nay 3/9, sôi động với 20 trận đấu ở 11 bảng sẽ được tổ chức tại 11 quốc gia.

U20 Việt Nam trước thử thách tiếp theo ở vòng loại U20 châu Á 2027
U20 Việt Nam trước thử thách tiếp theo ở vòng loại U20 châu Á 2027

VOV.VN - Sau trận thua 0-3 trước U20 CHDCND Triều Tiên trong lượt trận đầu tiên bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, đội tuyển U20 Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ và giới truyền thông.

U20 Việt Nam trước thử thách tiếp theo ở vòng loại U20 châu Á 2027

U20 Việt Nam trước thử thách tiếp theo ở vòng loại U20 châu Á 2027

VOV.VN - Sau trận thua 0-3 trước U20 CHDCND Triều Tiên trong lượt trận đầu tiên bảng C vòng loại U20 châu Á 2027, đội tuyển U20 Việt Nam đang nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ và giới truyền thông.

Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất: U20 Việt Nam gặp Palestine
Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất: U20 Việt Nam gặp Palestine

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Palestine ở lượt trận thứ 2 bảng C.

Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất: U20 Việt Nam gặp Palestine

Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất: U20 Việt Nam gặp Palestine

VOV.VN - Lịch thi đấu vòng loại U20 châu Á 2027 mới nhất, U20 Việt Nam sẽ gặp U20 Palestine ở lượt trận thứ 2 bảng C.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế