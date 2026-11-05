Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu mới nhất: Arsenal áp sát Real và PSG

Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu mới nhất chứng kiến Real Madrid có thắng lợi nhọc nhằn 3-2 trên sân của AEK Athens. Federico Valverde trở thành người hùng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với bàn thắng quyết định ở phút 90+2.

Với kết quả này, Real Madrid có 12 điểm sau 4 trận toàn thắng, vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, xếp sau PSG do có hiệu số ít hơn.

Trong khi đó, Arsenal đánh bại Slavia Praha 2-1 tại CH Séc để sở hữu 10 điểm sau 4 trận. Pháo thủ cũng là đội xếp thứ ba trên bảng xếp hạng sau lượt trận này.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về hàng loạt đội bóng sở hữu 9 điểm sau 4 trận là Como, Barca, Aston Villa, Man City, Liverpool, Brugge, Sporting, Betis và Dortmund. Bayern Munich xếp thứ 13 với 8 điểm trong khi MU hạng 17 với 6 điểm sau 2 trận thắng, 2 trận thua.