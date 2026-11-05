Valverde ghi siêu phẩm, Real Madrid ngược dòng ấn tượng trước AEK Athens

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Real Madrid giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước AEK Athens sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn ở lượt trận vòng bảng Champions League. Federico Valverde trở thành người hùng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với bàn thắng quyết định ở phút 90+2.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Real Madrid chủ động đẩy cao đội hình và kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, AEK Athens tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đồng thời tận dụng tốt những khoảng trống phía sau hàng thủ đội khách để phản công.

Phút 12, Aboubakary Koita tận dụng cơ hội trong vòng cấm, xử lý khéo léo trước khi dứt điểm tinh tế đánh bại Thibaut Courtois, đưa AEK Athens vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thua buộc Real Madrid phải gia tăng sức ép. Dù Vinicius và Jude Bellingham liên tục tìm cách tiếp cận khung thành Alberto Brignoli, đội khách gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự số đông của đối phương.

Nỗ lực của Real Madrid được đền đáp ở phút 32. Sau tình huống phối hợp bên cánh trái, Jude Bellingham thực hiện pha đánh gót kỹ thuật, đưa bóng vào lưới AEK Athens, quân bình tỷ số 1-1. Đây cũng là kết quả của hiệp đấu đầu tiên.

Sau giờ nghỉ, Real Madrid tiếp tục chiếm thế chủ động. Kylian Mbappe có một số cơ hội đáng chú ý nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trong khi đó, AEK Athens vẫn duy trì lối chơi phòng ngự phản công khó chịu.

Phút 75, đội chủ nhà một lần nữa khiến Real Madrid choáng váng. Aboubakary Koita căng ngang thuận lợi để Stavros Pilios dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1.

Tuy nhiên, lợi thế của AEK Athens chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Phút 78, từ đường căng ngang thuận lợi của Denzel Dumfries, Mbappe băng vào đệm bóng cận thành, gỡ hòa 2-2 cho Real Madrid.

Những phút cuối chứng kiến sức ép liên tục của đội khách. Phút 86, Mbappe đưa bóng dội xà ngang trong sự tiếc nuối của các cổ động viên Real Madrid. Tưởng như hai đội sẽ chia điểm, Federico Valverde bất ngờ tỏa sáng ở phút 90+2 với cú sút xa hiểm hóc, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Với kết quả này, Real Madrid có 12 điểm, vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, xếp sau PSG. Trong khi đó, AEK Athens đứng thứ 19 với 5 điểm.