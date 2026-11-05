Valverde ghi siêu phẩm, Real Madrid ngược dòng ấn tượng trước AEK Athens
VOV.VN - Valverde ghi siêu phẩm ở phút bù giờ, Real Madrid ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước AEK Athens ở lượt trận thứ 4 vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu 2026/2027.
Real Madrid giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước AEK Athens sau màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn ở lượt trận vòng bảng Champions League. Federico Valverde trở thành người hùng của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với bàn thắng quyết định ở phút 90+2.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Real Madrid chủ động đẩy cao đội hình và kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, AEK Athens tổ chức phòng ngự chặt chẽ, đồng thời tận dụng tốt những khoảng trống phía sau hàng thủ đội khách để phản công.
Phút 12, Aboubakary Koita tận dụng cơ hội trong vòng cấm, xử lý khéo léo trước khi dứt điểm tinh tế đánh bại Thibaut Courtois, đưa AEK Athens vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thua buộc Real Madrid phải gia tăng sức ép. Dù Vinicius và Jude Bellingham liên tục tìm cách tiếp cận khung thành Alberto Brignoli, đội khách gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự số đông của đối phương.
Nỗ lực của Real Madrid được đền đáp ở phút 32. Sau tình huống phối hợp bên cánh trái, Jude Bellingham thực hiện pha đánh gót kỹ thuật, đưa bóng vào lưới AEK Athens, quân bình tỷ số 1-1. Đây cũng là kết quả của hiệp đấu đầu tiên.
Sau giờ nghỉ, Real Madrid tiếp tục chiếm thế chủ động. Kylian Mbappe có một số cơ hội đáng chú ý nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Trong khi đó, AEK Athens vẫn duy trì lối chơi phòng ngự phản công khó chịu.
Phút 75, đội chủ nhà một lần nữa khiến Real Madrid choáng váng. Aboubakary Koita căng ngang thuận lợi để Stavros Pilios dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-1.
Tuy nhiên, lợi thế của AEK Athens chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Phút 78, từ đường căng ngang thuận lợi của Denzel Dumfries, Mbappe băng vào đệm bóng cận thành, gỡ hòa 2-2 cho Real Madrid.
Những phút cuối chứng kiến sức ép liên tục của đội khách. Phút 86, Mbappe đưa bóng dội xà ngang trong sự tiếc nuối của các cổ động viên Real Madrid. Tưởng như hai đội sẽ chia điểm, Federico Valverde bất ngờ tỏa sáng ở phút 90+2 với cú sút xa hiểm hóc, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Với kết quả này, Real Madrid có 12 điểm, vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, xếp sau PSG. Trong khi đó, AEK Athens đứng thứ 19 với 5 điểm.
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VOV.VN - Trực tiếp Slavia Praha vs Arsenal vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027, diễn ra lúc 3h rạng sáng 5/11/2026 tại Praha, CH Séc.
Real Madrid làm khách trên sân của AEK Athens ở lượt trận thứ tư vòng xếp hạng Champions League 2026/2027. Tâm điểm của trận đấu là sự trở lại của Vinicius Junior, trong bối cảnh tiền đạo người Brazil đang chịu áp lực lớn sau chuỗi trận thiếu dấu ấn tại đấu trường châu Âu.
Vinicius chưa ghi bàn hay kiến tạo sau 3 lượt trận đầu tiên tại Champions League mùa này. Trên mọi đấu trường, cầu thủ 26 tuổi mới có 1 bàn thắng và 3 pha kiến tạo sau 11 trận. Phong độ sa sút khiến vị trí của Vinicius trong đội hình Real Madrid bắt đầu bị đặt dấu hỏi.
Đáng chú ý, Yan Diomande đang nổi lên như một phương án cạnh tranh đáng gờm. Tuyển thủ Bờ Biển Ngà đã ghi 4 bàn và có 4 kiến tạo từ đầu mùa. Trong 6 trận gần nhất, anh góp dấu giày vào 7 bàn thắng của Real Madrid. Khi Diomande đá cánh trái thay Vinicius trong 3 trận La Liga gần đây, đội bóng Hoàng gia đều giành chiến thắng, ghi 9 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần.
Vì vậy, chuyến làm khách trước AEK Athens là cơ hội quan trọng để Vinicius tìm lại cảm giác ghi bàn, đồng thời khẳng định vị trí trong đội hình của HLV Jose Mourinho.
Tuy nhiên, hàng công Real Madrid không chỉ trông chờ vào tiền đạo người Brazil. Kylian Mbappe đang duy trì phong độ ấn tượng với 15 bàn thắng và 3 kiến tạo sau 14 trận trên mọi đấu trường. Khả năng bứt tốc, dứt điểm và tạo đột biến của tiền đạo người Pháp sẽ là mối đe dọa lớn đối với hàng phòng ngự đội chủ nhà.
Về phía AEK Athens, đại diện Hy Lạp đang gặp nhiều khó khăn tại Champions League. Sau chiến thắng 1-0 trước LASK ở lượt mở màn, họ lần lượt thất bại trước Shakhtar và Man City, nhận tổng cộng 8 bàn thua sau 3 lượt trận và rơi xuống vị trí thứ 29 trên bảng xếp hạng.
Dù vậy, Real Madrid không thể chủ quan trước đối thủ này. AEK Athens sở hữu thành tích sân nhà rất ấn tượng khi toàn thắng 7 trận từ đầu mùa, ghi 30 bàn và chỉ để lọt lưới 1 lần.
Trong khi đó, Real Madrid đang có tinh thần hưng phấn sau chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường. Những kết quả tích cực trước Villarreal, AS Roma và Barcelona cho thấy đội bóng Hoàng gia đang dần hoàn thiện lối chơi.
Với phong độ cao của Mbappe cùng sức mạnh tấn công vượt trội, Real Madrid được kỳ vọng sẽ kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, bản lĩnh sân nhà của AEK Athens có thể khiến chuyến làm khách của thầy trò Mourinho không dễ dàng. Đây cũng là trận đấu mang ý nghĩa quan trọng với Vinicius trong cuộc cạnh tranh vị trí tại sân Bernabeu.
THÔNG TIN LỰC LƯỢNG
- AEK ATHENS: Vắng Thomas Strakosha (chấn thương); khả năng ra sân của Joao Mario và Lazaros Rota vẫn còn bỏ ngỏ.
- REAL MADRID: Vắng Rodrygo, Asencio và Mendy (chấn thương).
PHONG ĐỘ VÀ ĐỐI ĐẦU
- AEK Athens thua 4, thắng 2 trong 6 trận gần nhất.
- Real Madrid toàn thắng 6 trận vừa qua.
- AEK Athens thắng 1, hòa 2, thua 1 trong 4 lần đối đầu với Real Madrid trước đây.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận AEK Athens vs Real Madrid Cúp C1 châu Âu
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận AEK Athens vs Real Madrid thuộc khuôn khổ lượt trận 4 vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu 2026/27 diễn ra lúc 00h45 ngày 5/11.
Một số hình ảnh trước trận đấu (Ảnh: Real Madrid)
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
2': Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Real Madrid đã dâng cao đội hình để ép sân AEK Athens, nhưng đội chủ nhà đang chơi phòng ngự tốt nên Kền kền trắng chưa thể khoan phá.
4': PHẠM LỖI !!! Eduardo Camavinga phạm lỗi với Kaan Kairinen ở giữa sân, đội chủ nhà được hưởng quả phạt trực tiếp.
5': CỨU THUA !!! AEK Athens phản công nhanh, đội chủ nhà có cơ hội ghi bàn, nhưng cú dứt điểm lại không thắng được thủ môn Courtois. Người dứt điểm cận thành ở pha bóng này là Mijat Gacinovic.
9': KHÔNG PHẠM LỖI !!! Real Madrid tấn công bên cánh trái, Harold Moukoudi vào bóng từ phía sau với Vinicius, nhưng trọng tài xác định không có lỗi.
10': KHÔNG VÀO !!! Luka Jovic có cơ hội đánh đầu sau pha đá phạt của đồng đội, nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ môn Courtois.
11': KHÔNG ĐƯỢC !!! Jude Bellingham đi bóng ở trung lộ và xâm nhập vòng cấm, nhưng cú dứt điểm của tiền vệ người Anh đã bị hậu vệ của AEK Athens cản phá.
12': VÀO VÀO VÀO !!! Aboubakary Koita nhận bóng từ Luka Jovic, cầu thủ này rê bóng khéo léo trong vòng cấm địa sau đó dứt điểm tinh tế đánh bại Courtois, mở tỉ số cho đội chủ nhà.
15': Sau khi nhận bàn thua, Real Madrid dâng đội hình lên cao để tìm kiếm bàn gỡ, nhưng Kền kền trắng vẫn chưa thành công. AEK Athens đang đá phòng ngự khá hay.
18': CỨU THUA !!! Luka Jovic có cơ hội, tiền đạo này dứt điểm căng, nhưng thủ môn Courtois đã cứu thua xuất sắc. Hàng thủ Real Madrid đang để lộ khá nhiều khoảng trống, để cho đối phương khai thác.
22': BẾ TẮC !!! Real Madrid gặp nhiều khó khăn khi AEK Athens chơi với khối đội hình lùi sâu khiến đại diện Tây Ban Nha gặp bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Alberto Brignoli.
24': PHẠT GÓC !!! Real Madrid phối hợp đá phạt góc bên cánh phải, nhưng không làm khó được hàng thủ AEK Athens. Vinicius cùng đồng đội chưa có được pha tấn công nào sáng nước từ đầu trận.
26': KHÔNG VÀO !!! Vinicius đi bóng xâm nhập vòng cấm của AEK Athens sau đó tung cú dứt điểm căng, nhưng không làm khó được thủ môn đội chủ nhà.
28': BÀN THẮNG BỊ TỪ CHỐI !!! Vinicius dứt điểm bóng đập chân Jude Bellingham đi vào lưới, nhưng trọng tài căng cờ báo lỗi việt vị.
32': VÀO VÀO VÀO !!! Real Madrid tấn công bên cánh trái, Marc Cucurella căng ngang vào vòng cấm địa để Jude Bellingham đánh gót đẳng cấp, ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Real Madrid.
34': THẺ VÀNG !!! Kervin Arriaga của AEK Athens nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu.
40': KHÔNG ĐƯỢC !!! Real Madrid tấn công bên cánh trái, Jude Bellingham treo bóng vào vòng cấm hướng đến vị trí của AEK Athens, nhưng bóng đi quá mạnh nên bị thủ môn đội chủ nhà ôm gọn.
45': BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Hai đội tạm hòa nhau 1-1.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
47': KHÔNG ĐƯỢC !!! Real Madrid tấn công bên cánh trái, bóng được Vinicius treo vào vòng cấm địa, nhưng thủ môn Alberto Brignoli đã đoán được ý đồ và băng ra ôm gọn.
50': SÚT XA !!! Eder Militao có bóng trước vòng cấm địa, trung vệ này tung cú dứt điểm từ xa, nhưng thủ môn Alberto Brignoli đã đấm bóng cứu thua xuất sắc.
55': Real Madrid chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1, nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt từ phía đội chủ nhà. Mbappe đi bóng xâm nhập vòng cấm địa rồi căng ngang cho Marc Cucurella dứt điểm, nhưng bóng đập chân hậu vệ đối phương bật ngược trở lại.
59': PHẠM LỖI !!! AEK Athens phản công, nhưng Eduardo Camavinga đã phạm lỗi với Lazaros Rota, trọng tài cho đội chủ nhà hưởng quả phạt từ giữa sân.
62': KHÔNG VÀO !!! Mbappe có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền đạo này tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi chệch khung thành của AEK Athens.
65': KHÔNG VÀO !!! Mbappe lại có khoảng trống trước vòng cấm địa, nhưng tiền đạo người Pháp dứt điểm quá hiền nên không thắng được thủ môn đội chủ nhà.
67': KHÔNG ĐƯỢC !!! Đội chủ nhà được hưởng quả phạt trực tiếp trực diện khung thành Real Madrid ở cự ly khoảng 25m, nhưng Razvan Marin sút bóng đi lên khán đài.
69': KHÔNG VÀO !!! Jude Bellingham xử lý bóng khéo léo trước vòng cấm địa và tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đi chệch khung thành của AEK Athens.
71': KHÔNG ĐƯỢC !!! Vinicius đi bóng tốc độ bên cánh trái sau đó chuyền cho Mbappe trong vòng cấm địa, nhưng tiền đạo người Pháp sút bóng trúng người hậu vệ đội chủ nhà.
75': VÀO VÀO VÀO !!! AEK Athens phản công nhanh, Aboubakary Koita căng ngang vào vòng cấm địa để Stavros Pilios dứt điểm cận thành đánh bại Courtois nâng tỉ số lên 2-1.
78': VÀO VÀO VÀO !!! Real Madrid tấn công bên cánh phải, Denzel Dumfries căng ngang thuận lợi cho Mbappe đệm bóng cận thành, ghi bàn thắng gỡ hòa 2-2.
80': PHẠT GÓC !!! Real Madrid đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, bóng được Endrick treo vào vòng cấm, tạo ra pha bóng lộn xộn, nhưng đội khách không thể dứt điểm thành công.
86': XÀ NGANG TỪ CHỐI BÀN THẮNG !!! Kylian Mbappe đi bóng tốc độ xâm nhập vòng cấm địa và tung cú dứt điểm căng, nhưng bóng đập xà ngang bật ngược trở lại.
90': PHẠT GÓC !!! Real Madrid đá phạt góc bên cánh phải, Endrick treo bóng không thực sự tốt nên không làm khó được hàng thủ của AEK Athens.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.
90+2': VÀO VÀO VÀO !!! Federico Valverde có khoảng trống trước vòng cấm địa, tiền vệ người Uruguay tung cú sút căng hiểm hóc đánh bại thủ môn Alberto Brignoli, ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2.
HẾT GIỜ !!! Real Madrid ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước AEK Athens. Với chiến thắng này, Real Madrid có 12 điểm, vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, đứng sau PSG. Trong khi đó, AEK Athens đứng thứ 19 với 5 điểm.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận AEK Athens vs Real Madrid Cúp C1 châu Âu
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận AEK Athens vs Real Madrid thuộc khuôn khổ lượt trận 4 vòng phân hạng Cúp C1 châu Âu 2026/27 diễn ra lúc 00h45 ngày 5/11.