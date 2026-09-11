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Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu mới nhất: Bayern Munich cùng PSG dẫn đầu

Thứ Sáu, 06:30, 11/09/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 mới nhất, Bayern Munich cùng PSG dẫn đầu khi đều giành chiến thắng với cách biệt 5 bàn ở lượt trận mở màn.

Lượt trận mở màn vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 (League Phase) đã khép lại sau loạt trận đêm 10/9 rạng sáng 11/9 theo giờ Việt Nam. Đáng chú ý, Bayern Munich đã giành chiến thắng 5-0 trong cuộc tiếp đón Bodo/Glimt để cùng PSG dẫn đầu bảng xếp hạng. Trước đó, PSG đã đè bẹp Bratislava 6-1.

Sau lượt trận đầu tiên, top 8 vị trí được vào thẳng vòng 16 đội đang lần lượt thuộc về PSG, Bayern Munich, Barca, MU, Como, Sporting CP, Stuttgart và Man City.

Trong loạt trận rạng sáng 11/9, MU đã có sự trở lại ấn tượng ở Cúp C1 châu Âu sau 3 năm vắng bóng khi đè bẹp Sabah 4-0. Qua đó, MU đang tạm đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sau lượt trận đầu tiên.

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Hoàng Long/VOV.VN
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