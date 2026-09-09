Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 9/9: Real Madrid thắng sát nút Inter Milan
VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 9/9: Real Madrid thắng sát nút Inter Milan 2-1 trong ngày ra quân giai đoạn League Phase.
Kết quả Cúp C1 châu Âu hôm nay 9/9: Real Madrid thắng sát nút Inter Milan 2-1 trong ngày ra quân giai đoạn League Phase.
Đây là trận đấu Inter Milan thể hiện lối đá lớp lang, bài bản hơn nhưng hiệu quả lại không bằng đội chủ nhà. Phút 14, Curtis Jones cùng Bisseck mắc sai lầm, tạo cơ hội cho cầu thủ Real Madrid chuyền bóng để Mbappe băng lên dứt điểm gọn gàng, tung lưới Inter Milan.
Đến phút 23, các cầu thủ Real Madrid gây sức ép khiến hàng thủ Inter phải chuyền ngắn, Pavard chọn cách chuyền về cho thủ môn Martinez. Thủ thành này xử lý lỗi, tạo thời cơ để Valverde ập vào ghi bàn, nâng tỷ số lên 2-0.
Sau đó, Inter phải dâng cao đội hình tấn công và đôi bên có rất nhiều cơ hội ghi thêm bàn thắng. Tuy nhiên cũng phải đến cuối trận, bàn thắng tiếp theo mới xuất hiện. Lautaro có pha xuống sát đáy biên rồi căng ngang vào phía trong để Carlos Augusto băng lên dứt điểm tung lưới Real Madrid. 2-1 nghiêng về đại diện Tây Ban Nha là tỷ số cuối cùng.