Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu mới nhất: Ngoại hạng Anh tạm chiếm ưu thế

Bảng xếp hạng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 mới nhất cập nhật sáng 9/9, các đội bóng Ngoại hạng Anh tạm chiếm ưu thế sau những trận đấu đầu tiên của League Phase.

Cụ thể, Man City đang tạm dẫn đầu sau thắng lợi 2-0 trên sân của Porto. Cả hai bàn thắng trận này mà The Citizens sở hữu đều được ghi do công của Haaland.

Trong khi đó, Aston Villa dù phải chịu những sự phản kháng quyết liệt của Club Brugge nhưng vẫn có được trận thắng 3-2 nhờ các pha ghi bàn của McGinn, Buendía và Jackson. Trận thắng này giúp Villa đang tạm xếp thứ hai.

Các đội bóng khác cũng thắng trong ngày ra quân của Cúp C1 châu Âu 2026/2027 là Real Madrid, Borussia Dortmund, Real Betis và AEK Athens.

24 đội bóng còn lại của giai đoạn League Phase của Cúp C1 châu Âu 2026/2027 sẽ thi đấu trận ra quân trong các ngày 10 và 11/8 theo giờ Việt Nam.