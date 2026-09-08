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Xác định thời điểm ĐT nữ Việt Nam đối đầu ĐT nữ Trung Quốc

Thứ Ba, 16:18, 08/09/2026
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VOV.VN - Xác định thời điểm diễn ra trận giao hữu giữa ĐT nữ Việt Nam đối đầu ĐT nữ Trung Quốc trong chuyến tập huấn tại Trung Quốc.

Trận giao hữu giữa ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Trung Quốc sẽ diễn ra lúc 13h00 ngày 9/9 (giờ Việt Nam). Chiều 8/9, ĐT nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Tô Châu (Trung Quốc), hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu với ĐT nữ Trung Quốc. Đây cũng là trận giao hữu cuối cùng của thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc trước khi bước vào ASIAD 2026.  

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Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam vs ĐT nữ Trung Quốc diễn ra lúc 13h00 ngày 9/9. (Ảnh: VFF)

ĐT nữ Việt Nam bắt đầu chuyến tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 2/9. Sau những ngày tập luyện, đội đã có trận giao hữu đầu tiên với CLB Jiangsu FC vào ngày 5/9 và giành chiến thắng 1-0. Trận đấu giúp ban huấn luyện có thêm những đánh giá về lực lượng, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thi đấu và hoàn thiện sự chuẩn bị về chuyên môn.

Trong buổi tập cuối cùng trước trận đấu, ban huấn luyện tiếp tục điều chỉnh các nội dung về thể lực, kỹ chiến thuật, đồng thời rà soát những phương án chuẩn bị cho cuộc đối đầu với ĐT nữ Trung Quốc.

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Ảnh: VFF

Chia sẻ về sự chuẩn bị cho ASIAD 2026, tiền vệ Nguyễn Thị Trúc Hương cho biết việc từng có cơ hội đối đầu với Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa ở các giải đấu trước giúp cô có thêm sự tự tin khi gặp lại những đối thủ này.

“Trước đây, tôi có gặp Nhật Bản và Đài Bắc Trung Hoa ở các giải đấu trước. Cho đến giờ này khi gặp lại Đài Bắc Trung Hoa và Nhật Bản, bản thân tôi cảm thấy tự tin và bình tĩnh hơn khi đối đầu với các đối thủ”, Trúc Hương chia sẻ.

Tiền vệ ĐT nữ Việt Nam cũng đặt mục tiêu được ra sân và đóng góp vào thành tích chung của toàn đội. “Mục tiêu của tôi là được vào sân thi đấu và sẽ cố gắng giúp đội tuyển đi xa hơn. Trận đấu ngày mai, tôi hy vọng sẽ hoàn thiện thể lực và kỹ chiến thuật để chuẩn bị tốt cho giải đấu sắp tới”, Trúc Hương nói.

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Ảnh: VFF

Trận giao hữu với ĐT nữ Trung Quốc sẽ là bài kiểm tra quan trọng cuối cùng đối với ĐT nữ Việt Nam trước khi bước vào ASIAD 2026. Tại giải đấu, thầy trò HLV Hoàng Văn Phúc nằm ở bảng đấu cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan, với trận ra quân gặp Đài Bắc Trung Hoa ngày 14/9.

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ĐT nữ Việt Nam thắng sát nút CLB của Trung Quốc

VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam thắng sát nút CLB Giang Tô (Trung Quốc) 1-0 trong trận giao hữu diễn ra chiều 5/9. Trận đấu với CLB nữ Giang Tô là một trong những bài kiểm tra của đội tuyển nữ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị ASIAD 20.

PV/VOV.VN
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VOV.VN - ĐT nữ Việt Nam thắng sát nút CLB Giang Tô (Trung Quốc) 1-0 trong trận giao hữu diễn ra chiều 5/9. Trận đấu với CLB nữ Giang Tô là một trong những bài kiểm tra của đội tuyển nữ Việt Nam trong quá trình chuẩn bị ASIAD 20.

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