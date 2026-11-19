Chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Buriram United trên sân Bình Dương giúp CA TP.HCM tạo bước tiến đáng chú ý tại Cúp C1 Đông Nam Á 2026/27. Nguyễn Thái Quốc Cường trở thành người hùng của đại diện Việt Nam với siêu phẩm ấn định kết quả trận đấu.

Nguyễn Thái Quốc Cường ghi siêu phẩm giúp CA TP.HCM thắng 1-0 trước Buriram United (Ảnh: CLB CA TP.HCM)

Nhờ 3 điểm quý giá này, CA TP.HCM có tổng cộng 4 điểm sau 2 lượt trận, tạm vươn lên vị trí thứ 2 bảng A. Kết quả tích cực cũng mở ra cơ hội lớn để thầy trò HLV Arthur Diles cạnh tranh một trong những suất vào vòng tứ kết.

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Ở mùa giải 2026/27, giải đấu nâng số lượng đội tham dự lên 14, với 4 đội dẫn đầu mỗi bảng giành quyền đi tiếp. Thể thức mới giúp hai đại diện Việt Nam là CA TP.HCM và CAHN có thêm cơ hội tiến sâu tại sân chơi khu vực.

Trong khi CA TP.HCM vừa tạo dấu ấn bằng chiến thắng trước Buriram United, CAHN sẽ bước vào lượt trận thứ hai bảng B gặp Johor Darul Ta’zim vào lúc 19h30 hôm nay 19/11. Đội bóng của HLV Mano Polking hiện đứng thứ 3 với 3 điểm, sau khi đánh bại Lion City Sailors ở trận ra quân và được kỳ vọng tiếp tục cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

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