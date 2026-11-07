Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/11: CLB CAHN đánh bại CLB CA TP.HCM
VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/11: CLB CAHN đánh bại CLB CA TP.HCM 2-1 nhờ cú đúp bàn thắng của Alan.
Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/11: CLB CAHN đánh bại CLB CA TP.HCM 2-1 nhờ cú đúp bàn thắng của Alan.
Trận đấu đã diễn ra khá hấp dẫn với những tình huống ăn miếng, trả miếng của đôi bên. Sau hiệp 1 không bàn thắng, hiệp 2 liên tục xuất hiện những pha lập công.
Phút 59, Cao Quang Vinh tạt bóng tạo nên pha bóng lộn xộn trong vòng cấm CLB CA TP.HCM. Perea chuyền cho Alan tung ra cú sút quyết đoán, bóng đi tung nóc lưới khung thành đội khách.
Đến phút 71, trọng tài cho đội khách hưởng phạt đền và từ chấm 11m, Minh Hoàng bước lên và thực hiện cú đá rất lạnh lùng, ghi bàn gỡ hòa cho CLB CA TP.HCM.
Đến phút 80, Mauk băng xuống bên cánh trái rồi nỗ lực lật bóng vào trong cho Alan đánh đầu tung lưới CLB CA TP.HCM, ấn định tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà.