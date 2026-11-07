Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/11: CLB CAHN đánh bại CLB CA TP.HCM

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CLB CAHN vs CLB CA TP.HCM là một trong những trận cầu đinh của vòng 7 V-League. Với khoảng cách chỉ 1 điểm trên BXH, cuộc đối đầu hứa hẹn diễn ra hấp dẫn, khi cả hai đều hướng đến mục tiêu giành chiến thắng để duy trì cuộc đua vô địch.

Trước vòng đấu này, CLB CAHN trải qua 3 trận liên tiếp không thắng tại V-League. Những kết quả hòa SLNA, Thanh Hóa và thất bại trước Hà Nội FC khiến đoàn quân của HLV Polking đang gặp bất lợi về điểm số trong nhóm dẫn đầu. Vì thế, lấy trọn 3 điểm trước CLB CA TP.HCM không chỉ giúp CLB CAHN giải tỏa áp lực mà còn khẳng định vị thế của nhà ĐKVĐ.

Vấn đề khiến HLV Polking lo nhất chính là thể lực. Việc vừa trải qua trận đấu căng thẳng với Kyoto Sanga tại Cúp C1 châu Á khiến các cầu thủ CLB CAHN không có thể trạng tốt nhất, chưa kể gặp phải những chấn thương. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà Hàng Đẫy cùng chất lượng đội hình vẫn là cơ sở để CLB CAHN hướng đến mục tiêu chiến thắng.

Ở phía bên kia chiến tuyến, CLB CA TP.HCM có sự khởi đầu tích cực. Sau 6 vòng đấu, đội bóng của HLV Arthur Diles giành 10 điểm với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại, qua đó đứng thứ 6 trên BXH.

Dù không sở hữu đội hình có chiều sâu và chất lượng đồng đều như đối thủ, thầy trò HLV Diles vẫn cho thấy khả năng cạnh tranh ở mùa giải năm nay. Đặc biệt là ở mặt trận phòng ngự, đội bóng này mới chỉ để lọt lưới 4 bàn, ngang bằng với chính đối thủ CLB CAHN.

Trận đấu tại Hàng Đẫy là thử thách lớn đối với đội bóng phía Nam, nhưng Tiến Linh và các đồng đội không hề e ngại đối thủ. Nếu thi đấu hết khả năng, CLB CA TP.HCM hoàn toàn có thể hướng tới 1 điểm trong trận đấu tối nay.