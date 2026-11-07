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Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/11: CLB CAHN đánh bại CLB CA TP.HCM

Thứ Bảy, 21:14, 07/11/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/11: CLB CAHN đánh bại CLB CA TP.HCM 2-1 nhờ cú đúp bàn thắng của Alan.

Kết quả bóng đá Việt Nam hôm nay 7/11: CLB CAHN đánh bại CLB CA TP.HCM 2-1 nhờ cú đúp bàn thắng của Alan. 

Trận đấu đã diễn ra khá hấp dẫn với những tình huống ăn miếng, trả miếng của đôi bên. Sau hiệp 1 không bàn thắng, hiệp 2 liên tục xuất hiện những pha lập công. 

Phút 59, Cao Quang Vinh tạt bóng tạo nên pha bóng lộn xộn trong vòng cấm CLB CA TP.HCM. Perea chuyền cho Alan tung ra cú sút quyết đoán, bóng đi tung nóc lưới khung thành đội khách. 

Đến phút 71, trọng tài cho đội khách hưởng phạt đền và từ chấm 11m, Minh Hoàng bước lên và thực hiện cú đá rất lạnh lùng, ghi bàn gỡ hòa cho CLB CA TP.HCM. 

Đến phút 80, Mauk băng xuống bên cánh trái rồi nỗ lực lật bóng vào trong cho Alan đánh đầu tung lưới CLB CA TP.HCM, ấn định tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà. 

10:28

CLB CAHN vs CLB CA TP.HCM là một trong những trận cầu đinh của vòng 7 V-League. Với khoảng cách chỉ 1 điểm trên BXH, cuộc đối đầu hứa hẹn diễn ra hấp dẫn, khi cả hai đều hướng đến mục tiêu giành chiến thắng để duy trì cuộc đua vô địch.

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Trước vòng đấu này, CLB CAHN trải qua 3 trận liên tiếp không thắng tại V-League. Những kết quả hòa SLNA, Thanh Hóa và thất bại trước Hà Nội FC khiến đoàn quân của HLV Polking đang gặp bất lợi về điểm số trong nhóm dẫn đầu. Vì thế, lấy trọn 3 điểm trước CLB CA TP.HCM không chỉ giúp CLB CAHN giải tỏa áp lực mà còn khẳng định vị thế của nhà ĐKVĐ.

Vấn đề khiến HLV Polking lo nhất chính là thể lực. Việc vừa trải qua trận đấu căng thẳng với Kyoto Sanga tại Cúp C1 châu Á khiến các cầu thủ CLB CAHN không có thể trạng tốt nhất, chưa kể gặp phải những chấn thương. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà Hàng Đẫy cùng chất lượng đội hình vẫn là cơ sở để CLB CAHN hướng đến mục tiêu chiến thắng. 

Ở phía bên kia chiến tuyến, CLB CA TP.HCM có sự khởi đầu tích cực. Sau 6 vòng đấu, đội bóng của HLV Arthur Diles giành 10 điểm với 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại, qua đó đứng thứ 6 trên BXH.

Dù không sở hữu đội hình có chiều sâu và chất lượng đồng đều như đối thủ, thầy trò HLV Diles vẫn cho thấy khả năng cạnh tranh ở mùa giải năm nay. Đặc biệt là ở mặt trận phòng ngự, đội bóng này mới chỉ để lọt lưới 4 bàn, ngang bằng với chính đối thủ CLB CAHN. 

Trận đấu tại Hàng Đẫy là thử thách lớn đối với đội bóng phía Nam, nhưng Tiến Linh và các đồng đội không hề e ngại đối thủ. Nếu thi đấu hết khả năng, CLB CA TP.HCM hoàn toàn có thể hướng tới 1 điểm trong trận đấu tối nay. 

10:28
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10:28
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10:29
18:32
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Đội hình xuất phát của 2 đội. 
19:16

1' Trận đấu bắt đầu !!! Đội khách giao bóng trước. 

19:23

5' Trận đấu đang khởi đầu khá hấp dẫn với những tình huống ăn miếng, trả miếng của cầu thủ đôi bên. 

19:26

10' Đình Bắc đi bóng bên cánh trái rồi căng ngang vào trong tạo nên tình huống lộn xộn. Hậu vệ đội khách phá bóng lên đúng vị trí của Leo Artur. Cầu thủ này tung ra cú sút xa, bóng đi vọt xà ngang khung thành CLB CA TP.HCM. 

19:27
ket qua bong da viet nam hom nay 7 11 clb cahn danh bai clb ca tp.hcm hinh anh 6
Ảnh: Hoài Thương. 
19:33

17' Perea thoát xuống bên cánh trái rồi nỗ lực tạt bóng vào trong nhưng bóng tìm đến thẳng đôi tay của thủ môn Lê Giang Patrik bên phía CLB CAHN. 

19:40

23' CLB CAHN đang là đội chủ động hơn. Dù vậy, việc CLB CA TP.HCM bố trí ngoại binh Yamga ở vị trí hậu vệ cánh khiến các phương án tấn công biên của đội chủ nhà gặp nhiều khó khăn. 

19:46

30' Perea có pha thoát xuống trống trải nhưng cầu thủ này đã thực hiện đường chuyền quá lộ và hậu vệ CLB CA TP.HCM đã dễ dàng hóa giải. 

19:47
ket qua bong da viet nam hom nay 7 11 clb cahn danh bai clb ca tp.hcm hinh anh 7
Ảnh: Như Đạt. 
19:55

38' Trận đấu diễn ra với tốc độ rất cao. Đôi bên đều mong muốn có bàn thắng trong những phút cuối của hiệp 1. 

19:57

40' CLB CAHN đưa được bóng vào lưới đội khách nhưng các trọng tài đã xác định có lỗi của Đình Bắc khi va chạm với Quang Kiệt và bàn thắng không được công nhận. 

20:01

44' Đình Bắc thoát xuống và tung ra cú dứt điểm về góc xa nhưng bóng đi chệch khung thành CLB CA TP.HCM trong gang tấc. 

20:03

Hiệp 1 có 3 phút bù giờ !!!

20:04

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. 

20:05
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Ảnh: Hoài Thương. 
20:21

Hiệp 2 bắt đầu!!

20:24

48' Đình Bắc chuyền bóng rất hay cho Văn Đô băng lên trống trải. Tuy nhiên, số 88 của đội chủ nhà lại căng ngang vào trong quá tệ, để Quang Kiệt của CLB CA TP.HCM phá bóng thành công.

20:30

53' CLB CA TP.HCM thực hiện pha lên bóng nhanh. Bóng được phất dài cho Quốc Cường, số 19 nhả ngược cho Olaha tung ra cú dứt điểm chéo góc, bóng đi chệch khung thành đội chủ nhà trong gang tấc.

20:30
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Ảnh: Hoài Thương. 
20:32

56' CLB CA TP.HCM có thêm một cơ hội nữa. Cummings bứt tốc, nỗ lực vượt qua Văn Hậu trước khi dứt điểm khiến thủ môn Nguyễn Filip phải vất vả cản phá. 

20:36

59' VÀO OOOOO !!!! Cao Quang Vinh tạt bóng tạo nên pha bóng lộn xộn trong vòng cấm CLB CA TP.HCM. Perea chuyền cho Alan tung ra cú sút quyết đoán, bóng đi tung nóc lưới khung thành đội khách. 

20:43

68' CLB CA TP.HCM đang có những nỗ lực để dồn đội hình lên tấn công, nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

20:44
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Alan ăn mừng bàn thắng. (Ảnh: Như Đạt). 
20:46

70' PHẠT ĐỀN CHO CLB CA TP.HCM. Minh Hoàng chuyển cho Yamga băng lên xâm nhập vòng cấm đội chủ nhà, thủ thành Nguyễn Filip băng ra và phạm lỗi. Trọng tài chỉ tay vào chấm 11m. 

20:47

71' VÀO OOO!!! Từ chấm phạt đền, Minh Hoàng bước lên và thực hiện cú đá rất lạnh lùng, ghi bàn gỡ hòa cho CLB CA TP.HCM. 

20:48
ket qua bong da viet nam hom nay 7 11 clb cahn danh bai clb ca tp.hcm hinh anh 11
Ảnh: Hoài Thương. 
20:55

79' Quốc Cường tạt bóng vào vòng cấm CLB CAHN, Cummings đánh đầu ngược khiến hàng thủ đội chủ nhà đứng chôn chân nhưng bóng lại tìm đến cột dọc khung thành. 

20:57

81' VÀO OO!!!! Mauk băng xuống bên cánh trái rồi nỗ lực lật bóng vào trong cho Alan đánh đầu tung lưới CLB CA TP.HCM, 2-1 cho đội chủ nhà. 

21:02
ket qua bong da viet nam hom nay 7 11 clb cahn danh bai clb ca tp.hcm hinh anh 12
Alan đã hoàn tất cú đúp. (Ảnh: Như Đạt). 
21:06

Trận đấu có 5 phút bù giờ !!!!

21:13

Hết giờ !!! CLB CAHN thắng CLB CA TP.HCM với tỷ số 2-1. 

21:19
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Trần Tiến/VOV.VN
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