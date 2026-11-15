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Lịch thi đấu cúp C1 châu Á 2026/27: CAHN gặp đội bóng Nhật Bản

Chủ Nhật, 14:00, 15/11/2026
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VOV.VN - Lịch thi đấu cúp C1 châu Á 2026/27 nhận được sự chú ý khi CAHN tiếp tục đón nhận thêm một thử thách từ đại diện bóng đá Nhật Bản.


Lịch thi đấu cúp C1 châu Á 2026/27 được người hâm mộ quan tâm với trận đấu tiếp theo của CAHN gặp Vissel Kobe, đại diện của bóng đá Nhật Bản. Đây là trận đấu được đánh giá nhiều thách thức với Quang Hải cùng các đồng đội khi Vissel Kobe đang có phong độ rất ấn tượng tại cúp châu Á.

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CAHN sẽ gặp thử thách lớn trong trận đấu tiếp theo tại cúp C1 châu Á 2026/27 (Ảnh: Như Đạt)

Với 4 chiến thắng liên tiếp, Vissel Kobe đang dẫn đầu bảng xếp hạng cúp C1 châu Á 2026/27. Điều đó cho thấy CAHN chắc chắn sẽ phải đối diện với rất nhiều khó khăn trong màn đối đầu sắp tới, dù có điểm tựa là được thi đấu trên sân nhà.

CAHN khá có duyên với các đội bóng Nhật Bản tại vòng bảng cúp C1 châu Á mùa này. Trong 4 trận tại đấu trường châu lục trước đó, CAHN chạm trán ba đội bóng Nhật Bản với kết quả hai trận thua (Gamba Osaka, Kashima Antlers) và một trận hoà (Kyoto Sanga).

Hiện tại, CAHN đang đứng ở vị trí thứ 11, kém đội đứng thứ 8 khu vực phía Đông khoảng cách 3 điểm. Thầy trò HLV Polking đặt mục tiêu chắt chiu từng điểm để nỗ lực giành một suất trong top 8, qua đó tiến vào vòng loại trực tiếp.

Lịch thi đấu cúp C1 châu Á:

23/11 20h45 Neftchi Fergana - Al Hilal

23/11 23h00 Tractor - Al Wasl

23/11 23h00 Al Shamal - Al Ahli

23/11 23h00 Al Ain - Esteghlal

24/11 1h15 Al Quwa Al Jawiya - Al Gharafa

24/11 1h15 Al Ittihad - Pakhtakor

24/11 14h45 Newcastle Jets - Kashiwa Reysol

24/11 17h00 Daejeon - Beijing Guoan

24/11 17h00 Kyoto Sanga - Pohang Steelers

24/11 19h15 CAHN - Vissel Kobe

24/11 19h15 Ratchaburi - JDT

24/11 19h15 Shanghai Port - Buriram United

24/11 23h00 Shabab Al Ahli - Al Qadisiya

25/11 1h15 Al Nassr - Al Sadd

25/11 17h00 Gamba Osaka - Thai Port

25/11 17h00 Kashima Antlers - Jeonbuk

Như Đạt/VOV.VN
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