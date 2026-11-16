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Buriram United chiêu mộ ngoại binh "khủng" đấu CLB CA TP.HCM

Thứ Hai, 14:33, 16/11/2026
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VOV.VN - Buriram United chiêu mộ thành công cựu tuyển thủ U21 Pháp và hiện đang khoác áo ĐTQG Algeria - Yassine Benzia trước thềm trận đấu với CLB CA TP.HCM.

Ngày 18/11, Buriram United có chuyến làm khách đến sân Bình Dương để chạm trán CLB CA TP.HCM trong khuôn khổ Cúp C1 Đông Nam Á. 

buriram united chieu mo ngoai binh khung dau clb ca tp.hcm hinh anh 1
Benzia gia nhập Buriram United. (Ảnh: Buriram United). 

Trước thềm trận đấu này, đại diện Thái Lan đã có động thái đáng chú ý khi chiêu mộ thành công cựu tuyển thủ U21 Pháp và hiện đang khoác áo ĐTQG Algeria - Yassine Benzia. 

Yassine Benzia năm nay 32 tuổi và được định giá 800.000 Euro trên thị trường chuyển nhượng. Ở thời kỳ đỉnh cao, anh là nhân tố thường xuyên ra sân của U21 Pháp và đã từng được kỳ vọng là Karim Benzema mới khi thi đấu cho CLB Lyon. 

Theo quy định của BTC Cúp C1 Đông Nam Á, các đội bóng có quyền thay thế, bố sung cầu thủ sau mỗi lượt đấu nên Benzia hoàn toàn đủ tiêu chuẩn ra sân trong trận đấu tới tại sân Bình Dương. 

Quy chế của Cúp C1 Đông Nam Á năm nay không giới hạn số lượng ngoại binh được đăng ký trong danh sách. Các CLB chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện chỉ có tối đa 7 ngoại binh thi đấu trên sân cùng lúc. Điều này giúp những đội bóng có tiềm lực tài chính như Buriram hay Johor đầu tư rất mạnh vào những cầu thủ nước ngoài. 

Trận đấu CLB CA TP.HCM gặp Buriram United diễn ra lúc 19h30 ngày 18/11 tới trên sân Bình Dương. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi. 

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PV/VOV.VN
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