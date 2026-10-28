Kết quả bóng đá hôm nay 28/10: U15 Việt Nam thua ở loạt luân lưu tại U15 World Cup

Kết quả bóng đá hôm nay 28/10: U15 Việt Nam thua đáng tiếc ở loạt luân lưu trước U15 Rwanda với tỷ số 2-4 tại U15 World Cup sau khi hai đội hòa nhau 2-2 ở thời gian thi đấu chính thức.

Đây là trận đấu mà U15 Việt Nam đã thi đấu áp đảo, dẫn trước đối thủ 2-0 nhờ các pha ghi bàn của Xuân Vinh và một tình huống cầu thủ Rwanda đá phản lưới nhà.

Tuy nhiên, 2 bàn thua trong 2 phút 36 và 37 đã khiến U15 Việt Nam đánh mất lợi thế và trận đấu phải bước vào loạt luân lưu.

Ở loạt thi đấu luân lưu, U15 Việt Nam có đến hai cầu thủ đá hỏng là Tài Lộc và Khắc Hiếu. Điều đó khiến một pha cản phá thành công của thủ môn Trung Đạt cũng không thể giúp U15 Việt Nam có thắng lợi. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thua Rwanda 2-4 trong loạt luân lưu.