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Kết quả U15 World Cup hôm nay 28/10: U15 Việt Nam có trận thắng thứ tư

Thứ Tư, 23:19, 28/10/2026
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VOV.VN - Kết quả U15 World Cup hôm nay 28/10: U15 Việt Nam có trận thắng thứ tư từ đầu giải với việc vượt qua đại diện Trung Mỹ - U15 Nicaragua bằng tỷ số 5-3.

Kết quả U15 World Cup hôm nay 28/10: U15 Việt Nam có trận thắng thứ tư từ đầu giải với việc vượt qua đại diện Trung Mỹ - U15 Nicaragua bằng tỷ số 5-3. 

Mở đầu trận đấu, U15 Việt Nam gặp tương đối nhiều khó khăn do trời mưa nhưng sau vài phút bắt nhịp, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã liên tiếp ghi 3 bàn thắng do công của Huy Hiệu, Huy Huỳnh và Tài Lộc. 

Sang hiệp 2, khi Nicaragua nỗ lực tấn công, U15 Việt Nam đã trải qua những phút giây khó khăn và để thủng lưới đến ba lần. Tuy nhiên, Huy Huỳnh và Anh Hào đã kịp ghi những bàn thắng quan trọng giúp U15 Việt Nam thắng 5-3. Đây là trận thắng thứ tư từ đầu giải của U15 Việt Nam. 

16:58
16:59
 

 

16:59
17:04

Vào lúc 22h30 tối nay, U15 Việt Nam sẽ thi đấu trận tiếp theo ở U15 World Cup 2026. Đối thủ của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ là U15 Nicaragua. 

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Hình ảnh trận đấu U15 Việt Nam vs U15 Iran ở vòng bảng giải U15 World Cup. (Nguồn: AFFA). 

Trước đó, trong chiều 28/10. U15 Việt Nam thua đáng tiếc ở loạt luân lưu trước U15 Rwanda với tỷ số 2-4 sau khi hai đội hòa nhau 2-2 ở thời gian thi đấu chính thức. 

Đây là trận đấu mà U15 Việt Nam đã thi đấu áp đảo, dẫn trước đối thủ 2-0 nhờ các pha ghi bàn của Xuân Vinh và một tình huống cầu thủ Rwanda đá phản lưới nhà. 

Tuy nhiên, 2 bàn thua trong 2 phút 36 và 37 đã khiến U15 Việt Nam đánh mất lợi thế và trận đấu phải bước vào loạt luân lưu. 

 Ở loạt thi đấu luân lưu, U15 Việt Nam có đến hai cầu thủ đá hỏng là Tài Lộc và Khắc Hiếu. Điều đó khiến một pha cản phá thành công của thủ môn Trung Đạt cũng không thể giúp U15 Việt Nam có thắng lợi. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn thua Rwanda 2-4 trong loạt luân lưu. 

Trong khi đó, U15 Rwanda đã để thua U15 Scotland 2-4 trong chiều 28/10. Đại diện Trung Mỹ ở vòng bảng đã từng để lại dấu ấn với trận hòa 3-3 trước CH Ireland nên hứa hẹn sẽ mang đến những thách thức thú vị cho U15 Việt Nam. Đội thắng trong trận đấu này sẽ lọt vào nhóm tranh hạng 81-88 trong khi đội thua sẽ xuống nhóm tranh hạng 89-96. 

20:22

Tùy thuộc vào kết quả đêm nay, U15 Việt Nam sẽ gặp U15 Cuba hoặc U15 New Caledonia vào ngày mai. 

20:24

Quý vị và các bạn có thể theo dõi hình ảnh trực tiếp U15 Việt Nam vs U15 Nicaragua tại đây

21:23
22:08

Cầu thủ hai đội đã bước ra sân khởi động. Trời mưa khá to. 

22:16
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Đội hình xuất phát của U15 Nicaragua. (Ảnh: FENIFUT). 
22:30

1' Trận đấu bắt đầu !!! U15 Việt Nam giao bóng trước. 

22:35

4' Mặt sân khá trơn do trời mưa phần nào ảnh hưởng đến khả năng giữ bóng của các cầu thủ đôi bên. Nicaragua đang là đội chủ động hơn trên sân. 

22:40

9' U15 Việt Nam có tình huống tấn công rất hay bên cánh phải, bóng được Vận Tài chuyền vào trong cho Xuân Vinh dứt điểm nhưng không thể ghi bàn. 

22:43

10' VÀO OOOO!!!! U15 Việt Nam có bàn thắng từ quả phạt góc. Bóng được tạt cho Phước An bật cao đánh đầu đưa bóng đến vị trí của Huy Hiệu ở cột xa. Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội FC chỉ cần đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới trống, ghi bàn cho U15 Việt Nam. 

22:47

16' U15 Việt Nam sau bàn thắng đã cầm bóng tốt hơn, tạo ra được nhiều tình huống áp sát cầu môn Nicaragua nhưng những pha xử lý cuối cùng chưa có độ chuẩn xác để tạo nên thêm những bàn thắng. 

22:49

17' VÀO OOOO!!!! Số 4 Lopez của Nicaragua đá biên lỗi, tạo thời cơ cho Phước An cướp bóng phản công. Số 12 của U15 Việt Nam chọc khe cho Huy Huỳnh xử lý và dứt điểm chìm tinh tế, đánh bại thủ môn đội bạn. 

22:52

19' VÀO OOO!!! U15 Việt Nam tiếp tục có bàn thắng. Tài Lộc có bóng ở giữa sân rồi khi nhận thấy không có cầu thủ Nicaragua nào theo kèm, số 4 dẫn thêm một nhịp trước khi tung ra cú sút chính xác, nâng tỷ số lên 3-0. 

22:52

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-0 cho U15 Việt Nam. 

22:54
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Cầu thủ U15 Nicaragua. (Ảnh: FENIFUT). 
22:56

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

22:58

22' VÀO ! Nicaragua thực hiện đường bóng dài, số 11 Barrera có tình huống phối hợp với đồng đội ở cánh trái trước khi tự mình dứt điểm thành bàn ở cự ly gần, rút ngắn tỷ số cho đại diện Trung Mỹ. 

23:02

23' VÀO OO!!! U15 Việt Nam thực hiện quả phạt bên cánh trái, thủ môn Nicaragua phá bóng không tốt, tạo cơ hội cho Anh Hào băng vào đánh đầu ghi bàn. 

23:03

24' VÀO !!! Nicaragua ngay lập tức ghi bàn rút ngắn tỷ số với cú dứt điểm chéo góc chính xác trong vòng cấm của Castillo. 

23:06

29' VÀO !!! Nicaragua tăng cường sức ép và thành quả đã đến với đội bóng này khi Leyton tung ra cú sút từ mép vòng cấm, không cho thủ môn U15 Việt Nam cơ hội nào để cản phá. 

23:08

32' Huy Huỳnh có tình huống xử lý kỹ thuật, làm trôi hậu vệ Nicaragua nhưng cú sút cuối cùng lại đưa bóng đi cao hơn khung thành thủ môn Jarquin. 

23:14

37' VÀO OOO!!! U15 Việt Nam nới rộng cách biệt. Tài Lộc chuyền bóng để Huy Huỳnh dứt điểm chéo góc, bóng chạm chân cầu thủ Nicaragua bay vào lưới. 

23:18

Hết giờ !!! U15 Việt Nam giành chiến thắng 5-3 trước U15 Nicaragua. 

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Nhân Nam/VOV.VN
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