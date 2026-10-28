Kết quả U15 World Cup hôm nay 28/10: U15 Việt Nam có trận thắng thứ tư
VOV.VN - Kết quả U15 World Cup hôm nay 28/10: U15 Việt Nam có trận thắng thứ tư từ đầu giải với việc vượt qua đại diện Trung Mỹ - U15 Nicaragua bằng tỷ số 5-3.
Kết quả U15 World Cup hôm nay 28/10: U15 Việt Nam có trận thắng thứ tư từ đầu giải với việc vượt qua đại diện Trung Mỹ - U15 Nicaragua bằng tỷ số 5-3.
Mở đầu trận đấu, U15 Việt Nam gặp tương đối nhiều khó khăn do trời mưa nhưng sau vài phút bắt nhịp, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã liên tiếp ghi 3 bàn thắng do công của Huy Hiệu, Huy Huỳnh và Tài Lộc.
Sang hiệp 2, khi Nicaragua nỗ lực tấn công, U15 Việt Nam đã trải qua những phút giây khó khăn và để thủng lưới đến ba lần. Tuy nhiên, Huy Huỳnh và Anh Hào đã kịp ghi những bàn thắng quan trọng giúp U15 Việt Nam thắng 5-3. Đây là trận thắng thứ tư từ đầu giải của U15 Việt Nam.