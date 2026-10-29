Kết quả cúp Liên đoàn Anh hôm nay 29/10: Liverpool đánh bại Chelsea đầy kịch tính

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Trận đấu giữa Liverpool vs Chelsea diễn ra đầy quyết liệt khi hai đội sẵn sàng gây sức ép ngay trên phần sân đối phương. Điều đó khiến phần lớn thời gian của hiệp một diễn ra với nhiều pha va chạm nhưng ít tình huống dứt điểm.

Tuy nhiên đến cuối hiệp một, cả hai đội đều ghi được bàn thắng trên chấm phạt đền. Rogers mở tỉ số cho Chelsea ở phút 40 nhưng chỉ ba phút sau, Gakpo ghi bàn gỡ hoà cho Liverpool.

Hiệp hai diễn ra sôi nổi hơn khi cả hai đội đều có những sự điều chỉnh trên hàng công, những tình huống dứt điểm nguy hiểm nhiều hơn nhưng không đội nào tận dụng để ghi bàn. Thời gian thi đấu chính thức khép lại với tỉ số hoà 1-1, hai đội bước vào loạt luân lưu.

Trên loạt luân lưu, Chelsea có ba cầu thủ sút hỏng gồm Barco, Emegha và Fofana, Liverpool chỉ có hai cầu thủ sút hỏng là Tsimikas và Gravenberch. Liverpool giành chiến thắng trên loạt luân lưu với tỉ số 6-5.