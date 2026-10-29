Kết quả cúp Liên đoàn Anh hôm nay 29/10: Liverpool đánh bại Chelsea đầy kịch tính
VOV.VN - Kết quả cúp Liên đoàn Anh hôm nay 29/10 nhận được sự chú ý khi Liverpool vượt qua Chelsea đầy kịch tính trên loạt luân lưu.
Kết quả cúp Liên đoàn Anh hôm nay 29/10 nhận được sự chú ý khi Liverpool vượt qua Chelsea đầy kịch tính trên loạt luân lưu.
Trận đấu giữa Liverpool vs Chelsea diễn ra đầy quyết liệt khi hai đội sẵn sàng gây sức ép ngay trên phần sân đối phương. Điều đó khiến phần lớn thời gian của hiệp một diễn ra với nhiều pha va chạm nhưng ít tình huống dứt điểm.
Tuy nhiên đến cuối hiệp một, cả hai đội đều ghi được bàn thắng trên chấm phạt đền. Rogers mở tỉ số cho Chelsea ở phút 40 nhưng chỉ ba phút sau, Gakpo ghi bàn gỡ hoà cho Liverpool.
Hiệp hai diễn ra sôi nổi hơn khi cả hai đội đều có những sự điều chỉnh trên hàng công, những tình huống dứt điểm nguy hiểm nhiều hơn nhưng không đội nào tận dụng để ghi bàn. Thời gian thi đấu chính thức khép lại với tỉ số hoà 1-1, hai đội bước vào loạt luân lưu.
Trên loạt luân lưu, Chelsea có ba cầu thủ sút hỏng gồm Barco, Emegha và Fofana, Liverpool chỉ có hai cầu thủ sút hỏng là Tsimikas và Gravenberch. Liverpool giành chiến thắng trên loạt luân lưu với tỉ số 6-5.
Màn so tài giữa Liverpool vs Chelsea sẽ là bài kiểm tra với cả hai chiến lược gia khi vừa phải nỗ lực giành chiến thắng trong trận đấu này, vừa giữ sức cho các trụ cột cho ngoại hạng Anh vào cuối tuần. Cả hai đội đều gặp phải những đối thủ khó chơi vào cuối tuần này nên nhiều khả năng sẽ không bung hết sức cho trận đấu tại cúp Liên đoàn Anh.
Liverpool có lợi thế sân nhà cũng như tâm lý khá thoải mái sau chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp ở mọi đấu trường. Trong trận đấu tại ngoại hạng Anh vào cuối tuần này, The Kop cũng có nhiều hơn một ngày nghỉ so với Chelsea nên có khả năng bung sức nhiều hơn, dễ tính toán lực lượng cho màn so tài này.
Trong khi đó, Chelsea vừa trải qua thất bại trước Tottenham ở ngoại hạng Anh cuối tuần vừa rồi với tấm thẻ đỏ của Cole Palmer. Điều đó khiến The Blues gặp nhiều khó khăn trước chuyến làm khách trên sân Anfield.
Tình hình lực lượng hai đội:
Liverpool: Florian Wirtz, Dominik Szoboszlai, Jeremie Frimpong (cơ), Giovanni Leoni, Victor Munoz, Conor Bradley (đầu gối), Hugo Ekitike (achilles).
Chelsea: Cole Palmer (treo giò), Reece James (đầu gối) và Emiliano Martinez (gãy xương hàm).
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Một số CĐV đến bên ngoài sân Anfield để chuẩn bị theo dõi màn so tài giữa Liverpool vs Chelsea (Ảnh: Reuters)
Các cầu thủ khởi động trước trận đấu (Ảnh: Reuters)
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Trận đấu bắt đầu! Liverpool là đội giao bóng trước.
5': Quyết liệt! Cả hai đội đều chơi rất quyết liệt, sẵn sàng gây áp lực ngay trên phần sân đối phương khiến các cầu thủ gặp khó khăn trong việc triển khai bóng tấn công.
10': Không được! Liverpool có tình huống tấn công trung lộ với pha chọc khe nguy hiểm nhưng hậu vệ Chelsea kịp giành bóng ngay trước khi Gravenberch kịp tung ra cú dứt điểm trong vòng cấm.
15': Thế trận chặt chẽ! Với việc hàng phòng ngự cả hai đội đều chơi rất tập trung, trận đấu vẫn chưa có được tình huống dứt điểm thực sự nguy hiểm nào.
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20': Không được! Liverpool kiểm soát bóng tốt hơn, tạo ra nhiều tình huống hãm thành nhưng chưa thể tung ra cú dứt điểm thực sự nguy hiểm nào.
21': Thẻ vàng! McConnell là cầu thủ tiếp theo của Liverpool phải nhận thẻ vàng, Koumas trước đó cũng đã bị trọng tài rút thẻ cảnh cáo.
24': Không có phạt đền! Rogers ngã trong vòng cấm sau pha va chạm với Araujo nhưng trọng tài xác định cầu thủ của Liverpool không phạm lỗi.
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28': Không được! Liverpool có liên tiếp hai tình huống hãm thành đáng chú ý nhưng những đường chuyền quyết định lại thiếu chính xác để hàng thủ Chelsea phá giải.
33': Không được! Gravenberch có đường chuyền ở trung lộ rất hay nhưng Gakpo ở vị trí trống trải ngay trước vòng cấm lại không khống chế bóng thành công, để lỡ cơ hội tấn công của Liverpool.
38': Phạt đền! Gravenberch có pha phạm lỗi với Caicedo trong vòng cấm, trọng tài xác định Chelsea được hưởng phạt đền.
40': VÀOOOOOO !!!!! Trên chấm phạt đền, Rogers thực hiện thành công cú sút khi đánh lừa được thủ thành Mamardashvili. Tỉ số trận đấu là Liverpool 0-1 Chelsea.
42': Phạt đền! Từ tình huống treo bóng ở vị trí đá phạt góc, Fofana để bóng chạm tay trong vòng cấm. Trọng tài xác định Liverpool được hưởng phạt đền.
43': VÀOOOOOO !!!!! Trên chấm phạt đền, Gakpo thực hiện thành công cú sút khi đánh lừa được thủ thành Penders. Tỉ số trận đấu là Liverpool 1-1 Chelsea.
44': Không vào! Gakpo có tình huống cài đè để đi bóng xộc thẳng vào trung lộ rồi tung ra cú dứt điểm căng khiến thủ thành Penders phải đổ người đấm bóng cứu thua cho Chelsea.
45': Hiệp một có 3 phút bù giờ.
Hiệp một khép lại! Tỉ số của trận đấu đang là Liverpool 1-1 Chelsea.
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Hiệp hai bắt đầu.
47': Không được! Chelsea có tình huống tấn công nguy hiểm nhưng Rogers có pha đỡ bước một không tốt để bóng văng ra tạo điều kiện cho các cầu thủ Liverpool ngăn chặn.
53': Nguy hiểm! Pedro Neto tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm nhưng thủ thành Mamardashvili đã đoán được tình huống để bắt gọn bóng.
58': Thay người! Liverpool làm mới hàng công khi tung Barcola và Wirtz vào sân, Koumas và McConnell rời sân.
61': Không vào! Araujo băng vào đánh đầu cận thành nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Chelsea. Ngay ở tình huống phản công sau đó, Rogers nhận đường chuyền vượt tuyến, bứt tốc rồi dứt điểm nhưng Gomez đã nỗ lực chặn bóng cứu thua cho Liverpool.
65': Không vào! Barcola đi bóng ở trung lộ rồi dứt điểm sệt đầy hiểm hóc nhưng thủ thành Penders đã kịp thời đổ người cứu thua cho Chelsea.
68': Thay người! Chelsea có ba sự thay đổi người khi Palestra, Barco và Emegha vào sân, Malo Gusto, Caicedo và Welbeck rời sân.
75': Không được! Acheampong bứt tốc ở cánh phải xâm nhập vòng cấm rồi căng ngang nhưng không cầu thủ Chelsea nào tạo được điểm cắt để dứt điểm.
78': Không vào! Rogers có đường chuyền vừa tầm để Palestra băng vào vòng cấm dứt điểm nhưng thủ thành Mamardashvili có pha cản phá xuất sắc cứu thua cho Liverpool.
80': Không vào! Gakpo đánh đầu trả bóng ngược lại để Wirtz dứt điểm cận thành nhưng cầu thủ Chelsea đã kịp thời lấy người chặn bóng cứu thua.
86': Không được! Wirtz nỗ lực đi bóng qua hai cầu thủ Chelsea để tạo ra tình huống hãm thành nhưng không thành công.
90': Bù giờ! Hiệp hai có 3 phút bù giờ.
Hiệp hai khép lại. Tỉ số của trận đấu đang là Liverpool 1-1 Chelsea. Kết quả này khiến hai đội bước vào loạt luân lưu.
Thành công! Mac Allister thực hiện thành công! Tỉ số luân lưu là Liverpool 1-0 Chelsea.
Thành công! Pedro Neto thực hiện thành công! Tỉ số luân lưu là Liverpool 1-1 Chelsea.
Thành công! Isak thực hiện thành công! Tỉ số luân lưu là Liverpool 2-1 Chelsea.
Thành công! Rogers thực hiện thành công! Tỉ số luân lưu là Liverpool 2-2 Chelsea.
Thành công! Gakpo thực hiện thành công! Tỉ số luân lưu là Liverpool 3-2 Chelsea.
Thành công! Lavia thực hiện thành công! Tỉ số luân lưu là Liverpool 3-3 Chelsea.
Thành công! Wirtz thực hiện thành công! Tỉ số luân lưu là Liverpool 4-3 Chelsea.
Sút hỏng! Barco thực hiện không thành công! Tỉ số luân lưu là Liverpool 4-3 Chelsea.
Sút hỏng! Tsimikas thực hiện không thành công! Tỉ số luân lưu là Liverpool 4-3 Chelsea.
Thành công! Henderson thực hiện thành công! Tỉ số luân lưu là Liverpool 4-4 Chelsea.
Thành công! Barcola thực hiện thành công! Tỉ số luân lưu là Liverpool 5-4 Chelsea.
Thành công! Colwill thực hiện thành công! Tỉ số luân lưu là Liverpool 5-5 Chelsea.
Sút hỏng! Gravenberch thực hiện không thành công! Tỉ số luân lưu là Liverpool 5-5 Chelsea.
Sút hỏng! Emegha thực hiện không thành công! Tỉ số luân lưu là Liverpool 5-5 Chelsea.
Thành công! Gomez thực hiện thành công! Tỉ số luân lưu là Liverpool 6-5 Chelsea.
Sút hỏng! Fofana thực hiện không thành công! Tỉ số luân lưu là Liverpool 6-5 Chelsea.
Liverpool giành chiến thắng chung cuộc trên loạt luân lưu với tỉ số 6-5.
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