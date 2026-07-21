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Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: ĐT Việt Nam và ĐT Tây Ban Nha cùng đón tin vui

Thứ Ba, 12:00, 21/07/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng FIFA mới nhất, ĐT Việt Nam nhận cú hích tinh thần trước ASEAN Cup 2026 khi giữ vững vị trí trong top 100 thế giới. Trong khi đó, ĐT Tây Ban Nha vươn lên đứng đầu thế giới.

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ĐT Việt Nam giữ vững vị trí trong top 100 trên bảng xếp hạng FIFA trước khi bước vào ASEAN Cup 2026. (Ảnh: Như Đạt)

FIFA vừa công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia tháng 7/2026. ĐT Việt Nam đón nhận cú hích tinh thần trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch tại ASEAN Cup 2026 khi tiếp tục duy trì vị trí 99 thế giới.

Vừa qua, ĐT Việt Nam đã được cộng thêm 1,52 điểm trên bảng xếp hạng FIFA sau chiến thắng 4-0 ở trận giao hữu quốc tế với ĐT Myanmar. Hiện tại, ĐT Việt Nam đang sở hữu 1.227,20. điểm và đứng thứ 2 tại khu vực Đông Nam Á.

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ĐT Việt Nam xếp hạng 99 thế giới. (Ảnh: FIFA)

Trong khi đó, ĐT Thái Lan đứng đầu khu vực Đông Nam Á với vị trí 94 thế giới và 1.250,80 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Đây cũng được xem là động lực để ĐT Việt Nam tiếp tục cải thiện vị trí thông qua các trận đấu sắp tới tại ASEAN Cup 2026.

Việc duy trì thứ hạng trong tốp 100 FIFA không chỉ khẳng định sự ổn định của ĐT Việt Nam trên đấu trường quốc tế mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình phân nhóm hạt giống tại các giải đấu của FIFA và AFC trong thời gian tới.

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ĐT Tây Ban Nha vươn lên vị trí số 1 thế giới. (Ảnh: FIFA)

Ở nhóm đầu bảng xếp hạng FIFA, ĐT Tây Ban Nha được cộng thêm 121,17 điểm sau khi vô địch World Cup 2026 và vươn lên vị trí số 1 thế giới với 1.995,88 điểm. Trong khi đó, ĐT Argentina rơi xuống vị trí thứ 2 thế giới sau khi về nhì tại World Cup 2026.

ĐT Pháp hiện đứng thứ 3 thế giới còn ĐT Anh vươn lên đứng thứ 4 thế giới sau khi kết thúc World Cup 2026. Các vị trí còn lại trong top 10 trên bảng xếp hạng FIFA lần lượt thuộc về ĐT Brazil, ĐT Morocco, ĐT Bồ Đào Nha, ĐT Bỉ, ĐT Hà Lan và ĐT Mexico.

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Hoàng Long/VOV.VN
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