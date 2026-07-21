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FIFA chia tiền thưởng World Cup 2026 như thế nào?

Thứ Ba, 05:30, 21/07/2026
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VOV.VN - Các đội tham dự World Cup 2026 sẽ nhận mức tiền thưởng dao động từ 10 triệu USD tới 51 triệu USD từ FIFA tùy vào thành tích thi đấu.

Theo thông báo của FIFA, tổng quỹ thưởng ở World Cup 2026 là 871 triệu USD. Quỹ tiền thưởng của giải đấu năm nay đã tăng gần gấp đôi so với con số 440 triệu USD vào năm 2022 khi World Cup có 32 đội tham dự.

Nhà vô địch Tây Ban Nha nhận được 51 triệu USD tiền thưởng bên cạnh chiếc cúp vàng danh giá, bộ huy chương vàng và bộ sưu tập nhẫn vô địch. Á quân Argentina nhận được 34 triệu USD tiền thưởng bên cạnh bộ huy chương bạc.

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Tây Ban Nha nhận được 51 triệu USD tiền thưởng cho chức vô địch World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Anh nhận được 30 triệu USD và bộ huy chương đồng sau khi giành hạng ba chung cuộc. Pháp nhận được 28 triệu USD cho thành tích đứng hạng tư.

Các đội thua tứ kết gồm Na Uy, Bỉ, Morocco và Thụy Sĩ nhận được 20 triệu USD/đội. Các đội dừng bước ở vòng 16 đội là Mexico, Colombia, Brazil, Mỹ, Bồ Đào Nha, Canada, Ai Cập, Paraguay nhận được 16 triệu USD/đội.

Tiền thưởng cho 16 cái tên dừng bước ở vòng 32 đội là 12 triệu USD/đội gồm: Đức, Hà Lan, Bờ Biển Nga, Croatia, Nhật Bản, Australia, CHDC Congo, Ghana, Ecuador, Nam Phi, Thụy Điển, Bosnia & Herzegovina, Algeria, Senegal, Cape Verde.

Các đội dừng bước ở vòng bảng gồm: Iran, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Scotland, Uruguay, Saudi Arabia, CH Séc, New Zealand, Qatar, Curacao, Panama, Jordan, Haiti, Uzbekistan, Tunisia, Iraq nhận khoản tiền thưởng 10 triệu USD/đội.

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Á quân Argentina nhận được 34 triệu USD tiền thưởng tại World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, mỗi đội tham dự World Cup 2026 được FIFA hỗ trợ 2,5 triệu USD để tiến hành công tác chuẩn bị cho giải đấu.

Ngoài tiền thưởng, FIFA còn thanh toán vé máy bay khứ hồi hạng thương gia cho mỗi đội tuyển tham dự World Cup 2026 và chi phí ăn ở (tính từ 5 ngày trước trận ra quân cho đến 1 ngày sau khi đội bóng bị loại) cho tối đa 50 thành viên/đội.

Hoàng Long/VOV.VN
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