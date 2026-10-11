Bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 mới nhất

Barca dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga 2026/2027

Barca tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng tại La Liga 2026/2027 khi đánh bại Getafe với tỷ số 3-0 ở vòng 8. Chiến thắng này giúp thầy trò đội bóng xứ Catalonia duy trì thành tích toàn thắng sau 8 vòng đấu.

Trong khi đó, Real Madrid cũng giành trọn 3 điểm ở vòng 8 khi đánh bại Villarreal với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến ở phút 63, sau tình huống dứt điểm chéo góc của Yan Diomande từ đường chuyền của Federico Valverde.

Cập nhật bảng xếp hạng La Liga 2026/2027 tính đến sáng 11/10.

Kịch tính tiếp tục xuất hiện ở phút 72. Vinicius đưa bóng vào lưới Villarreal và ăn mừng cuồng nhiệt, nhưng trọng tài từ chối bàn thắng sau khi VAR xác định tiền đạo người Brazil có hành vi giật tóc Nathan Saliba. Vinicius sau đó nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Sau 8 trận, Real Madrid có 18 điểm, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng La Liga 2026/2027. Đội bóng của HLV Mourinho tiếp tục bám đuổi Barca, nhưng khoảng cách 6 điểm khiến cuộc cạnh tranh ngôi đầu trở nên khó khăn hơn. Atletico Madrid đứng thứ hai với 19 điểm, Betis đứng thứ tư với 16 điểm, còn Sevilla giữ vị trí thứ năm với 13 điểm.