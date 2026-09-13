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Kết quả bóng đá hôm nay 13/9: Real Madrid thắng đậm, Ronaldo gây thất vọng

Chủ Nhật, 05:09, 13/09/2026
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VOV.VN - Kết quả bóng đá hôm nay 13/9: Real Madrid thắng đậm 4-1 tại La Liga trong khi Ronaldo gây thất vọng khi thi đấu ở Saudi Arabia.

Tại vòng 5 La Liga, Real Madrid thi đấu trên sân nhà để tiếp đón đối thủ Rayo Vallecano. Trước đội bóng yếu hơn, Real Madrid nhanh chóng dồn lên tấn công ngay từ đầu và bàn thắng cũng sớm đến. 

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Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Real Madrid. (Ảnh: Reuters). 

Phút 13, Carreras thoát xuống gần đáy biên bên cánh trái rồi kịp đẩy bóng đi trước khi bị Lejeune va vào đầu gối. Trọng tài cho Real hưởng 11m và Mbappe dễ dàng mở tỷ số. 

Ít phút sau, Lejeune sai lầm khi chuyền về hỏng, Vinicius tạt vào nhưng thủ môn Audero đấm bóng ra. Dù vậy Bellingham đã thu hồi bóng rồi chuyền vào vòng cấm đội khách, tạo cơ hội cho Mbappe kiến tạo cho Carreras ghi bàn. Trước khi hiệp 1 khép lại, đường căng ngang của Carreras đã tạo cơ hội thuận lợi cho Bellingham nâng tỷ số lên 3-0. 

Sang hiệp 2,  Rayo Vallecano vùng lên mạnh mẽ và họ cũng có được bàn gỡ. Camello có cơ hội trong khu cấm địa của Real và anh chích bóng xuyên khe chân Konate đi vào góc xa, khiến thủ môn Courtois không kịp trở tay. 

Về cuối trận, Real có bàn thắng ấn định tỷ số ở phút bù giờ. Camavinga đánh chặn ở ngoài vòng cấm Real trước khi kéo bóng lên phản công. Anh nhả sang giữa cho Guler và cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ kiến tạo cho Mbappe ghi bàn cuối cùng trong trận. 

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Sự thất vọng của Ronaldo. (Ảnh: Reuters). 

Cũng theo kết quả bóng đá hôm nay 13/9, Ronaldo gây thất vọng khi thi đấu ở Saudi Arabia trong màn so tài giữa Al Nassr và Al Khaleej. CR7 không ghi bàn, không kiến tạo và cũng có rất ít cơ hội trong trận đấu này. 

Al Nassr vì thế đã gặp rất nhiều khó khăn và chỉ có được trận hòa 1-1 với đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều trên bảng xếp hạng của Saudi Pro League. 

Trần Tiến/VOV.VN
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