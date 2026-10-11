Kết quả bóng đá hôm nay 11/10: Real Madrid thắng nhọc, Bayern Munich sảy chân

Diomande là người hùng giúp Real Madrid thắng Villarreal 1-0. (Ảnh: Reuters)

Real Madrid giành chiến thắng 1-0 trong cuộc tiếp đón Villarreal tại vòng 8 La Liga nhờ sự tỏa sáng của "bom tấn" Yan Diomande. Tiền đạo trị giá 100 triệu Euro đón đường chuyền của Federico Valverde rồi tung cú dứt điểm chéo góc thành bàn ở phút 63. Ban đầu, trọng tài cho rằng đã có lỗi việt vị nhưng sau đó VAR can thiệp và Real Madrid được công nhận bàn thắng.

Kịch tính của trận đấu xảy ra ở phút 72 khi Vinicius sút tung lưới Villarreal và ăn mừng cuồng nhiệt. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và trọng tài xác định Vinicius đã giật tóc Nathan Saliba trước khi ghi bàn. Do đó, Vinicius phải lĩnh thẻ đỏ trực tiếp còn Real Madrid bị từ chối bàn thắng nhân đôi cách biệt.

Trong tình thế chỉ còn 10 người trên sân, Real Madrid vất vả bảo vệ tỷ số 1-0 trước Villarreal cho tới khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Với kết quả này, thầy trò HLV Jose Mourinho có 18 điểm và tiếp tục bám đuổi Barca trên đường đua vô địch La Liga.

Barca đánh bại Getafe 3-0 và nối dài mạch trận toàn thắng. (Ảnh: Reuters)

Trước khi Real Madrid giành chiến thắng 1-0 trận gặp Villarreal, Barca đã thị uy sức mạnh bằng việc đè bẹp Getafe 3-0. Chiến thắng này giúp Barca tiếp tục dẫn đầu La Liga với 24 điểm sau 8 trận toàn thắng, hơn 4 điểm so với vị trí nhì bảng của Atletico Madrid và hơn 6 điểm so với vị trí thứ 3 của Real Madrid.

Anthony Gordon mở ra chiến thắng cho Barca khi ghi bàn mở tỷ số vào lưới Getafe ngay phút thứ 2. Tiền đạo người Anh được may mắn trợ giúp phần nào trong bàn thắng này khi cú sút đưa bóng đập chân hậu vệ đối phương và đi vào lưới theo quỹ đạo khó lường.

Gabriel Jesus nhân đôi cách biệt cho Barca với tình huống trừng phạt sai lầm của hậu vệ Zaid Romero ở phút 30. Jules Kounde là tác giả bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Barca ở phút 73 sau pha dứt điểm cận thành từ đường kiến tạo của Lamine Yamal.

Ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Cúp C1 châu Âu 2026/2027 vào giữa tuần tới, Barca sẽ có chuyến làm khách của Galatasaray trong khi Real Madrid sẽ viếng thăm AS Roma.

PSG thắng Le Mans 3-1 tại Ligue 1. (Ảnh: AP)

Tại vòng 6 Ligue 1, PSG giành chiến thắng 3-1 trong cuộc tiếp đón Le Mans. Qua đó, thầy trò HLV Luis Enrique đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng khi có cùng 11 điểm như Lyon và Paris FC nhưng kém chỉ số phụ, kém 2 điểm so với vị trí nhì bảng của Lille và 3 điểm so với ngôi đầu của Monaco.

Trong trận này, Lucas Beraldo mở tỷ số cho PSG từ chấm phạt đền ở phút 19 nhưng Le Mans gỡ hòa 1-1 nhờ công của Louis Mafouta ở phút 54. Sau đó, PSG tìm thấy chiến thắng khi Khvicha Kvaratskhelia và Maghnes Akliouche liên tiếp lập công trong khoảng thời gian từ phút 61 tới 68.

Trận thắng ở giải quốc nội là bước chạy đà thuận lợi cho PSG trước khi có trận đại chiến với Man City tại Cúp C1 châu Âu 2026/2027 vào giữa tuần tới.

Trong số các ứng viên cho chức vô địch Cúp C1 châu Âu, Bayern Munich là cái tên duy nhất sảy chân ở giải quốc nội tại loạt trận đêm 10/10 rạng sáng 11/10 theo giờ Việt Nam.

Thủ môn Neuer mắc sai lầm khiến Bayern Munich nhận bàn thua nhanh nhất lịch sử Bundesliga trước Ausburg. (Ảnh: AP)

Bayern Munich bị Augsburg cầm hòa 2-2 tại vòng 5 Bundesliga. Màn chia điểm này khiến Bayern Munich lỡ cơ hội chiếm ngôi đầu từ tay Dortmund. Hiện tại, Bayern Munich đang đứng nhì bảng với 11 điểm và kém 2 điểm so với Dortmund.

Đáng chú ý, thủ môn Manuel Neuer đã mắc sai lầm tai hại khiến Bayern Munich thủng lưới chỉ sau 8 giây trước Augsburg. Đây cũng là bàn thua nhanh nhất lịch sử Bundesliga. Trong tình huống này Manuel Neuer đã xử lý lỗi và bị tiền đạo Robin Fellhauer trừng phạt.

Bàn thắng còn lại của Ausburg ở trận này được ghi do công của Rodrigo Ribeiro ở phút 64. Trong khi đó, Harry Kane có cú đúp kiến tạo cho Ismael Saibari và Nathaniel Brown ghi bàn ở phút 55 và 80 để cứu Bayern Munich thoát thua trong chuyến làm khách tại WWK Arena.

Sau trận hòa Ausburg ở giải quốc nội, Bayern Munich sẽ hướng tới chuyến làm khách của Viking FK tại đấu trường Cúp C1 châu Âu vào giữa tuần tới.